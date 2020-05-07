В результате жесткой посадки Ми-35 в Крыму на земле разрушений нет

Подчеркивается, что трое военнослужащих, членов экипажа, доставлены в больницу, где им оказана необходимая медпомощь. Добавляется, что к месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.