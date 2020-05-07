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2020-05-07T17:28
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В результате жесткой посадки Ми-35 в Крыму на земле разрушений нет
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РИА Новости

В результате жесткой посадки Ми-35 в Крыму на земле разрушений нет

17:28 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-35 при выполнении планового полета совершил жесткую посадку в Крыму, на земле разрушений нет, сообщает Южный военный округ.
"Седьмого мая при выполнении планового учебно-тренировочного полета на аэродроме в Республике Крым совершил жесткую посадку вертолет Ми-35. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что трое военнослужащих, членов экипажа, доставлены в больницу, где им оказана необходимая медпомощь. Добавляется, что к месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.
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Ми-35Республика КрымПроисшествия
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