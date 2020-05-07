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2020-05-07T17:28
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"Бессмертный полк - онлайн" набрал уже около двух миллионов участников
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РИА Новости

"Бессмертный полк - онлайн" набрал уже около двух миллионов участников

17:28 07.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖительница Москвы Анна Белорыбкина отбирает фотографии для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Жительница Москвы Анна Белорыбкина отбирает фотографии для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк - онлайн" получили около двух миллионов заявок на участие, сообщил в четверг сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.
"Одним из главных событий 9 мая станет трансляция виртуального шествия "Бессмертного полка - онлайн". Чуть более недели прошло с того момента, как мы презентовали этот проект, и за столь короткое время мы получили около двух миллионов заявок на участие. Акция стала действительно народной", - сказал Макаров в ходе пресс-конференции, организованной совместно с МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что традиционно шествие начиналось в 15.00 мск, поэтому в этом году прием анкет на онлайн-шествие будет идти до этого времени 9 мая. Онлайн-мероприятие продлится не один день, а столько, сколько нужно будет для того, чтобы все попавшие в виртуальный полк ветераны были представлены.
Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Любой человек, который захочет принять участие в акции, сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Девятого мая фотографии появятся более чем на 200 медиаэкранах Москвы, их также будет транслировать online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
6 мая, 12:0475 лет Великой Победы
Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полкДень ПобедыМоскваОбщество
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