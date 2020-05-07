"Бессмертный полк - онлайн" набрал уже около двух миллионов участников

"Одним из главных событий 9 мая станет трансляция виртуального шествия "Бессмертного полка - онлайн". Чуть более недели прошло с того момента, как мы презентовали этот проект, и за столь короткое время мы получили около двух миллионов заявок на участие. Акция стала действительно народной", - сказал Макаров в ходе пресс-конференции, организованной совместно с МИА "Россия сегодня".

Он напомнил, что традиционно шествие начиналось в 15.00 мск, поэтому в этом году прием анкет на онлайн-шествие будет идти до этого времени 9 мая. Онлайн-мероприятие продлится не один день, а столько, сколько нужно будет для того, чтобы все попавшие в виртуальный полк ветераны были представлены.