Промпредприятия Москвы обязали протестировать не менее 10% работников

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней", - сказал Ефимов.
Кроме того, в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.
"Для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук. Предприятия также должны обеспечить социальную дистанцию между работниками, и контролировать состояние их здоровья. Часть правил уже знакома тем, кто не прекращал свою деятельность на период пандемии. В таком режиме они работают уже больше месяца", - сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
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