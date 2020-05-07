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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:27
https://ria.ru/20200507/1571114811.html
Промпредприятия Москвы обязали протестировать не менее 10% работников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

Промпредприятия Москвы обязали протестировать не менее 10% работников

17:27 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней", - сказал Ефимов.
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Кроме того, в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.
"Для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук. Предприятия также должны обеспечить социальную дистанцию между работниками, и контролировать состояние их здоровья. Часть правил уже знакома тем, кто не прекращал свою деятельность на период пандемии. В таком режиме они работают уже больше месяца", - сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир Ефимов (политик)Москва
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