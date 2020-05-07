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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:22
https://ria.ru/20200507/1571114588.html
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155088/03/1550880358_0:459:2824:2048_1036x0_80_0_0_48e53dd68ec8f0f412b4b0d22062140a.jpg
РИА Новости

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

17:22 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.

С чего все началось

Накануне в одном из телеграм-каналов появилась аудиозапись. На ней человек, по голосу похожий на главу города Евгению Уваркину, предлагает применять средство, действующее "по принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие" в парке и на остановках.
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В ответ голос, похожий на Артамонова, призывает работать с максимальным эффектом и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
Запись опубликовали несколько федеральных и областных изданий.

Не во вред населению

Как рассказал РИА Новости представитель администрации области, это запись месячной давности, так как совещание проводилось в начале апреля.
По его словам, тогда эпидемия только началась в области и власти рассматривали разные способы дезинфекции, в том числе с помощью ранцевых распылителей. Он отметил, что на совещании выбирали наиболее безопасный для людей состав растворов.
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В частности, обсуждался низкий уровень самоизоляции в области. Власти планировали провести дезинфекцию, но ни в коем случае не нанести вред жителям.
"Аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста", - сказал собеседник агентства.
В итоге от массовой дезинфекции и химикатов решили отказаться. Вместо этого в области используют ранцевые распылители, с помощью которых обрабатывают остановки, скамейки и дворы.
Прокуратура региона не нашла оснований для проведения проверки по аудиозаписи. Кроме того, в адрес ведомства не поступало никаких обращений.
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Коронавирус в Липецкой обаласти

Режим самоизоляции в Липецкой области действует с 30 марта до 12 мая. С 17 апреля в некоторых городах ввели пропускной режим, с 6 мая - обязательное ношение масок.
Всего в области выявили 656 случаев коронавируса, два человека умерли, 133 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
сразу включили заднюю
7 мая, 17:50
cchugunova1996
113311115
Нет никакого наказания для чиновников за своё словоблудие. А потом удивляются откуда такое недоверие или такая неприязнь к представителям власти.
7 мая, 19:01
Иван Егоров
7200013
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