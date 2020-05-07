Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.

С чего все началось

Накануне в одном из телеграм-каналов появилась аудиозапись. На ней человек, по голосу похожий на главу города Евгению Уваркину , предлагает применять средство, действующее "по принципу тумана" и имеющее "очень большое покрытие" в парке и на остановках.

В ответ голос, похожий на Артамонова, призывает работать с максимальным эффектом и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".

Запись опубликовали несколько федеральных и областных изданий.

Не во вред населению

Как рассказал РИА Новости представитель администрации области, это запись месячной давности, так как совещание проводилось в начале апреля.

По его словам, тогда эпидемия только началась в области и власти рассматривали разные способы дезинфекции, в том числе с помощью ранцевых распылителей. Он отметил, что на совещании выбирали наиболее безопасный для людей состав растворов.

В частности, обсуждался низкий уровень самоизоляции в области. Власти планировали провести дезинфекцию, но ни в коем случае не нанести вред жителям.

"Аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста", - сказал собеседник агентства.

В итоге от массовой дезинфекции и химикатов решили отказаться. Вместо этого в области используют ранцевые распылители, с помощью которых обрабатывают остановки, скамейки и дворы.

Прокуратура региона не нашла оснований для проведения проверки по аудиозаписи. Кроме того, в адрес ведомства не поступало никаких обращений.

Коронавирус в Липецкой обаласти

Режим самоизоляции в Липецкой области действует с 30 марта до 12 мая. С 17 апреля в некоторых городах ввели пропускной режим, с 6 мая - обязательное ношение масок.

Всего в области выявили 656 случаев коронавируса, два человека умерли, 133 выздоровели.