Общественная палата запускает портал "В честь Победы!"

Отстаивать историческую правду о Второй мировой войне – насущная необходимость. И моральные уроки, и морально-правовые остаются безальтернативным фундаментом в современной международной политике", – отметил на онлайн-конференции исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский.

Как отметила в начале мероприятия Лидия Михеева, председатель совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ, главная идея проекта – "отстаивать международную солидарность, сохранение мира, социальную справедливость, гуманистические ценности и демократию в интересах народов всех стран".