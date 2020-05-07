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75 лет Великой Победы
2020-05-07T17:21
https://ria.ru/20200507/1571114532.html
Общественная палата запускает портал "В честь Победы!"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:134:1500:978_1036x0_80_0_0_c9a8ffd227fa3a7b6c273311f7df5dea.jpg
РИА Новости

Общественная палата запускает портал "В честь Победы!"

17:20 07.05.2020 (обновлено: 17:21 07.05.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Общественная палата РФ в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запускает портал "В честь Победы!". На этом ресурсе специалисты со всего мира на пяти языках – русском, английском, испанском, немецком и греческом –анализируют риски возрождения фашизма и обсуждают стратегию совместной борьбы против искажения истории победы.

Отстаивать историческую правду о Второй мировой войне – насущная необходимость. И моральные уроки, и морально-правовые остаются безальтернативным фундаментом в современной международной политике",  – отметил на онлайн-конференции исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский.

Как отметила в начале мероприятия Лидия Михеева, председатель совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ, главная идея проекта – "отстаивать международную солидарность, сохранение мира, социальную справедливость, гуманистические ценности и демократию в интересах народов всех стран".
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Стоит заметить, что в связи с пандемией коронавируса специалисты не смогли провести полноценное мероприятие, поэтому все тексты выступлений участников проекта представлены на портале.
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75 лет Великой ПобедыЛидия МихееваОбщественная палата РФ
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