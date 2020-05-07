Общественная палата запускает портал "В честь Победы!"

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Общественная палата РФ в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запускает портал "В честь Победы!". На этом ресурсе специалисты со всего мира на пяти языках – русском, английском, испанском, немецком и греческом –анализируют риски возрождения фашизма и обсуждают стратегию совместной борьбы против искажения истории победы.
Отстаивать историческую правду о Второй мировой войне – насущная необходимость. И моральные уроки, и морально-правовые остаются безальтернативным фундаментом в современной международной политике", – отметил на онлайн-конференции исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский.
Как отметила в начале мероприятия Лидия Михеева, председатель совета Исследовательского центра частного права при президенте РФ, главная идея проекта – "отстаивать международную солидарность, сохранение мира, социальную справедливость, гуманистические ценности и демократию в интересах народов всех стран".
Стоит заметить, что в связи с пандемией коронавируса специалисты не смогли провести полноценное мероприятие, поэтому все тексты выступлений участников проекта представлены на портале.