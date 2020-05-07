Умер насельник Свято-Данилова монастыря, заразившийся коронавирусом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Насельник московского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев) скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил в четверг глава издательского совета Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви игумен Силуан (Туманов).

"В результате осложнений от ковида умер мой одноклассник по МДС (Московской духовной семинарии - ред.) главный уставщик Московского Данилова монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев)", - написал игумен на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, иеродиакон Димитрий был "очень одаренным, начитанным человеком", и "знатоком во многих областях богослужебного устава, сравнительного богословия, различных богослужебных обрядов".

"Последние годы сильно страдал от целого комплекса тяжелых заболеваний, но не терял ни присутствия духа, ни чувства юмора", - написал игумен Силуан.

По его данным, насельник Данилова монастыря заразился на Пасху. "Неделю ждали результатов теста, когда поднялась температура до 38, было уже поздно", - добавил священнослужитель.

На территории Данилова монастыря находятся резиденция патриарха Кирилла и отдел внешних церковных связей ( ОВЦС ) Московского патриархата.

Ранее от осложнений в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались уже около десяти священнослужителей РПЦ . Подтвержденные данные сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.