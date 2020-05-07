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Религия и мировоззрение
2020-05-07T17:58
https://ria.ru/20200507/1571114454.html
Умер насельник Свято-Данилова монастыря, заразившийся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152868/23/1528682356_0:44:3010:1737_1036x0_80_0_0_be81401054be8efe3eb48aaa3468b04c.jpg
РИА Новости

Умер насельник Свято-Данилова монастыря, заразившийся коронавирусом

17:19 07.05.2020 (обновлено: 17:58 07.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвято-Данилов монастырь в Москве
Свято-Данилов монастырь в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Свято-Данилов монастырь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Насельник московского Свято-Данилова монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев) скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил в четверг глава издательского совета Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви игумен Силуан (Туманов).
"В результате осложнений от ковида умер мой одноклассник по МДС (Московской духовной семинарии - ред.) главный уставщик Московского Данилова монастыря иеродиакон Димитрий (Николаев)", - написал игумен на своей странице в социальной сети Facebook.
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По его словам, иеродиакон Димитрий был "очень одаренным, начитанным человеком", и "знатоком во многих областях богослужебного устава, сравнительного богословия, различных богослужебных обрядов".
"Последние годы сильно страдал от целого комплекса тяжелых заболеваний, но не терял ни присутствия духа, ни чувства юмора", - написал игумен Силуан.
По его данным, насельник Данилова монастыря заразился на Пасху. "Неделю ждали результатов теста, когда поднялась температура до 38, было уже поздно", - добавил священнослужитель.
На территории Данилова монастыря находятся резиденция патриарха Кирилла и отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Ранее от осложнений в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались уже около десяти священнослужителей РПЦ. Подтвержденные данные сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияНиколаев (Украина)ДаниловОбществоСвято-Даниловский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
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