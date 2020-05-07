Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС

"В ходе обстоятельной беседы было обсуждено последнее развитие внешнеполитической и гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования ливийского и сирийского кризисов, а также палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении МИД.