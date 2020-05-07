Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-07T17:17
https://ria.ru/20200507/1571114337.html
Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС
https://cdn25.img.ria.ru/images/102743/65/1027436581_0:131:2517:1547_1036x0_80_0_0_b89cdbb248218b354b8ae3fedeafca2b.jpg
РИА Новости

Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС

17:17 07.05.2020
305
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудил с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщили в МИД России.
Телефонный разговор Богданова с Эдерером по его инициативе состоялся 7 мая.
"В ходе обстоятельной беседы было обсуждено последнее развитие внешнеполитической и гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования ливийского и сирийского кризисов, а также палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении МИД.
"При этом подчёркивалось, что для установления прочного и всеобъемлющего мира в этом регионе имеется известная международно-правовая база, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. В этом контексте была отмечена важность координации усилий России и Европейского союза, в т.ч. в рамках "квартета" международных посредников в интересах содействия налаживанию конструктивных палестино-израильских переговоров на основе принципа создания двух государств", - добавили в ведомстве.
Совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в провинции Идлиб
22 апреля, 15:15Обострение ситуации в Идлибе
Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
210000
Обсудить 0
Маркус ЭдерерСеверная АфрикаБлижний ВостокМихаил БогдановООНВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
В ДНР прокомментировали план "Б" Киева по возвращению Донбасса
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Военнослужащие в Донбассе
В Киеве рассказали о плане "Б" по возвращению Донбасса
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Посольство в Норвегии прокомментировало рост активности НАТО в Арктике
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши
Ядерный взрыв
Эксперт прокомментировал моделирование ядерного взрыва над Москвой
Александр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира против Мурата Гассиева
Украинские боксеры стали "противниками независимого православия"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния