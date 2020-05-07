Названы главные ошибки при ношении маски

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал " Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал " Аргументам и фактам " отоларинголог Владимир Зайцев.

Во-первых, по словам специалиста, маски бессмысленно носить на подбородке.

"Вообще хорошая маска должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которую называют зажимом для носа. Он не позволяет маске сползать и хорошо прижимает ее к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха", — объяснил он.

Во-вторых, нельзя хвататься за нее руками. Снимать изделие надо, держась за резинки, предварительно помыв руки или обработав их антисептиком. Носить маску нужно не более двух часов.

"Если человек хочет как-то усилить эффект, то перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную мазь, после возвращения брызнуть в нос антисептик на водной основе, можно обработать слизистую морской водой, а после антисептиком", — рассказал Зайцев.

При этом капать на саму маску эфирными маслами или спиртом нельзя, так можно получить ожог слизистой, предупредил врач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве введут масочный режим. Штраф за появление без маски в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи. Использование масок будут проверять и на рабочих местах, за несоблюдение режима будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Подобные ограничения ранее также ввели в 68 российских регионах.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысячи скончались.

В России зарегистрировали около 177 тысяч инфицированных, 1625 умерли, 23 тысячи излечились