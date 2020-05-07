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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:30
https://ria.ru/20200507/1571114269.html
Названы главные ошибки при ношении маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570838279_0:45:3068:1771_1036x0_80_0_0_21df801be561b64d1ebf86d1d0873812.jpg
РИА Новости

Названы главные ошибки при ношении маски

17:16 07.05.2020 (обновлено: 17:30 07.05.2020)
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
Во-первых, по словам специалиста, маски бессмысленно носить на подбородке.

"Вообще хорошая маска должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которую называют зажимом для носа. Он не позволяет маске сползать и хорошо прижимает ее к носу, чтобы сверху не было прохождения воздуха", — объяснил он.

Во-вторых, нельзя хвататься за нее руками. Снимать изделие надо, держась за резинки, предварительно помыв руки или обработав их антисептиком. Носить маску нужно не более двух часов.
"Если человек хочет как-то усилить эффект, то перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную мазь, после возвращения брызнуть в нос антисептик на водной основе, можно обработать слизистую морской водой, а после антисептиком", — рассказал Зайцев.
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
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При этом капать на саму маску эфирными маслами или спиртом нельзя, так можно получить ожог слизистой, предупредил врач.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве введут масочный режим. Штраф за появление без маски в транспорте составит пять тысяч рублей, в общественном месте — четыре тысячи. Использование масок будут проверять и на рабочих местах, за несоблюдение режима будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Подобные ограничения ранее также ввели в 68 российских регионах.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,6 миллиона человек, из них более 251 тысячи скончались.
В России зарегистрировали около 177 тысяч инфицированных, 1625 умерли, 23 тысячи излечились
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
А маски теперь в свободной продаже и по цене доступной людям без работы и денег??
7 мая, 18:32
Alla Glazunova
36302012
Рабочий день 8 часов плюс 2 часа на работу и обратно. Итого надо минимум 5 масок, а это минимум 300₽. Офигительный бизнес!!!
7 мая, 18:46
СМСергей Морозов
2601223
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