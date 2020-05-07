Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:13
https://ria.ru/20200507/1571114160.html
В Москве до 200 тысяч человек вернутся к работе на предприятиях с 12 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:0:3389:1907_1036x0_80_0_0_5fb949a28fe58f7309a41dcc5afb8ba7.jpg
РИА Новости

В Москве до 200 тысяч человек вернутся к работе на предприятиях с 12 мая

17:13 07.05.2020
1004
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Порядка 200 тысяч работников смогут вернуться на предприятия промышленности Москвы с 12 мая, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена. В общей сложности вернуться к работе смогут порядка 200 тысяч человек", - сообщил Ефимов.
Стройка в Москве
6 мая, 16:52Распространение нового коронавируса
Путин поддержал возобновление работы промышленности в Москве с 12 мая
Он отметил, что в период ограничений лишь 350 из 720 промышленных предприятий Москвы продолжали свою работу. Это ОПК, пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением эпидемии. Поэтапное восстановление деятельности остальных предприятий начнется с 12 мая.
"Очень важно, чтобы люди не теряли источник дохода, а экономика столицы могла как можно быстрее восстановиться. И мы понимаем, что предприятия, которые могут хотя бы частично вести свою деятельность в режиме самоизоляции, стараются адаптироваться к текущим условиям. Однако далеко не все производства могут продолжать работу в удаленном режиме. Поэтому мы совместно с производствами, которые остановить невозможно, разработали план поэтапного восстановления. На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе", - пояснил вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
921009
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
В Москве ограничения по передвижению действуют в полном объеме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал условие дальнейшего смягчения ограничений
Контейнер для биоматериала
Промпредприятия Москвы обязали протестировать не менее 10% работников
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о правилах работы предприятий в условиях коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал условие для восстановления ограничений в Москве
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне
В Москве будут закрывать предприятия, не соблюдающие сантребования
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Работодателей в Москве обязали тестировать сотрудников на коронавирус
Проверка цифровых пропусков у пассажиров
Пропуска для передвижения по Москве можно получать два раза в неделю
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Специалист рассказал, останутся ли доступные по цене авиаперелеты
Девушка во время самоизоляции дома
Названы главные ошибки при ношении маски
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве
В Москве продление срока действия проездных состоится после 31 мая
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
В Москве рабочие пропуска продлят автоматически до 31 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния