В Москве до 200 тысяч человек вернутся к работе на предприятиях с 12 мая

"Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена. В общей сложности вернуться к работе смогут порядка 200 тысяч человек", - сообщил Ефимов.

Он отметил, что в период ограничений лишь 350 из 720 промышленных предприятий Москвы продолжали свою работу. Это ОПК, пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением эпидемии. Поэтапное восстановление деятельности остальных предприятий начнется с 12 мая.

"Очень важно, чтобы люди не теряли источник дохода, а экономика столицы могла как можно быстрее восстановиться. И мы понимаем, что предприятия, которые могут хотя бы частично вести свою деятельность в режиме самоизоляции, стараются адаптироваться к текущим условиям. Однако далеко не все производства могут продолжать работу в удаленном режиме. Поэтому мы совместно с производствами, которые остановить невозможно, разработали план поэтапного восстановления. На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе", - пояснил вице-мэр.