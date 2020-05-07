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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:13
https://ria.ru/20200507/1571114133.html
В Воронежской области 44 пациента излечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1036x0_80_0_0_cda03d00e7aac44220128cfcd96564f8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области 44 пациента излечились от коронавируса

17:13 07.05.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Сорок четыре пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Воронежской области, общее число победивших болезнь превысило 200, сообщает правительство региона.
"Очередной рекорд по победившим болезнь: +44 человека за сутки. Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 209 человек", - говорится в сообщении.
Всего в регионе COVID-19 подтвердился у 731 человека, умерли 12 пациентов.
Власти отмечают, что впервые с начала распространения коронавируса в регионе число выздоровевших за сутки превысило число новых заболевших: 44 против 34.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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