В Воронежской области 44 пациента излечились от коронавируса

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Сорок четыре пациента выздоровели после Сорок четыре пациента выздоровели после коронавирусной инфекции Воронежской области , общее число победивших болезнь превысило 200, сообщает правительство региона.

"Очередной рекорд по победившим болезнь: +44 человека за сутки. Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области выросло до 209 человек", - говорится в сообщении.

Всего в регионе COVID-19 подтвердился у 731 человека, умерли 12 пациентов.

Власти отмечают, что впервые с начала распространения коронавируса в регионе число выздоровевших за сутки превысило число новых заболевших: 44 против 34.