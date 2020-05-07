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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:12
https://ria.ru/20200507/1571114074.html
МВФ рассказал о программе помощи Украине по коронавирусу
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РИА Новости

МВФ рассказал о программе помощи Украине по коронавирусу

17:12 07.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года, призванную бороться с последствиями пандемии коронавируса, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь фонда Джерри Райс.
"Мы были в тесном в взаимодействии с Украиной по поводу продолжения программы финансирования, когда случилась пандемия. Власти на тот момент работали над имплементацией условий этой программы, с которыми они согласились. Мы в тесной кооперации с украинскими властями о параметрах новой программы займа. Это позволит Украине эффективно ответить на последствия пандемии. … Сейчас там (в Киеве - ред.) виртуальная миссия, которая обсуждает политику этой программы. Это может быть stand-by соглашение, вместо продления текущей программы", - сказал он.
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Он объяснил, что в связи с текущей неопределенностью в экономике необходимо ориентироваться на краткосрочных мерах, а не долгосрочных программах.
"Поэтому переговоры сместились в сторону этой stand-by программы", - заключил он.
Райс добавил, что стороны могут вернуться к переговорам по продлению текущей программы кредитования, когда появится большая определенность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джерри РайсМВФУкраинаВ мире
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