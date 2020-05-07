В Москве СК проверит информацию об избиении мужчиной жены и двух детей

В четверг на сайте одного из федеральных СМИ появилась информация о том, что в Москве семейный конфликт закончился избиением женщины и двух ее детей - подростков 11 и 17 лет. Врачи зафиксировали множественные ушибы и кровоподтеки у пострадавших. Избивший их отец с места происшествия скрылся. Все происходившее один из сыновей снял на видео.