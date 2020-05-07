В Москве СК проверит информацию об избиении мужчиной жены и двух детей

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУСК по Москве доложить о ходе проверки информации об избиении мужчиной своей жены и двух ее сыновей, которая ранее появилась в СМИ, сообщает ведомство.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить о ходе доследственной проверки, начатой столичными следователями по сообщению средств массовой информации о применении физической силы в отношении подростков их отцом", - говорится в сообщении на сайте СК.
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В четверг на сайте одного из федеральных СМИ появилась информация о том, что в Москве семейный конфликт закончился избиением женщины и двух ее детей - подростков 11 и 17 лет. Врачи зафиксировали множественные ушибы и кровоподтеки у пострадавших. Избивший их отец с места происшествия скрылся. Все происходившее один из сыновей снял на видео.
Бастрыкин также потребовал от следователей тщательного исследования всех изложенных обстоятельств, а также оперативной правовой оценки действий мужчины.
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