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2020-05-07T19:27
https://ria.ru/20200507/1571113723.html
Завод "Прогресс" ответил на жалобы рабочих в Приморье на низкие зарплаты
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РИА Новости

Завод "Прогресс" ответил на жалобы рабочих в Приморье на низкие зарплаты

17:07 07.05.2020 (обновлено: 19:27 07.05.2020)
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© РИА Новости / Юрий Мальцев / Перейти в фотобанкЦех авиационного завода "Прогресс" в Арсеньеве
Цех авиационного завода Прогресс в Арсеньеве
© РИА Новости / Юрий Мальцев
Перейти в фотобанк
Цех авиационного завода "Прогресс" в Арсеньеве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Федерация профсоюзов Приморья (ФППК) заявила, что в Арсеньеве часть работников авиазавода "Прогресс", производящего вертолеты "Аллигатор", в марте и апреле получили зарплату меньше обычного. В "Прогрессе" подчеркнули РИА Новости соответствие выплат Трудовому кодексу, отметив, что сотрудники не пострадают и смогут компенсировать недополученные деньги за счет работы в майские праздники.
Как отметили в ФППК, на арсеньевском авиазаводе "Прогресс" возник коллективный трудовой спор. "Камнем преткновения стали два приказа об оплате труда, изданных работодателем без согласования с профсоюзом, и принятое следом положение №71/2020 "Об оплате нерабочих дней". Согласно этому документу, заработная плата за нерабочие дни производится в размере тарифной ставки (оклада) с учетом районного коэффициента и дальневосточной надбавки. При этом ни особенности условий труда, ни индивидуальные показатели эффективности, ни специфика выполняемой работы не учитываются", - говорится в сообщении ФППК.
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По словам профлидера завода "Прогресс" Андрея Никулина, чьи слова приводит ФППК, отдельные категории рабочих-сдельщиков недополучили за март - апрель до 40 тысяч рублей, что составляет 40-50% от их средней зарплаты до режима самоизоляции. "Те, кто находится на окладной системе оплаты труда, недополучили 8-10 тысяч руб. При том, что завод с 13 апреля работает в полную силу, и на предприятии трудятся более 5 тысяч человек", - сказал Никулин.
Отмечается, что дополнительные консультации руководства завода с представительным органом работников об оплате нерабочих дней ни к чему не привели. "Профсоюзная инспекция труда "Профавиа" готовит обращение в государственную инспекцию труда Приморского края с требованием отменить локальный нормативный акт, ударивший по зарплатам работников. Кроме того, уже 300 заводчан заявили о намерении решать проблему в судебном порядке", - указывает ФППК.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе завода "Прогресс", выплаты соответствуют Трудовому кодексу. "Принятые решения по оплате труда работников ААК "Прогресс" полностью соответствуют Трудовому кодексу РФ, а также разъяснениям Минтруда России и рекомендациям профсоюзной организации "Профавиа", изданным в связи с указами президента РФ об объявлении нерабочих дней и о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции", - заявил управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко, чьи слова приводит пресс-служба.
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В компании уточнили, что работникам со сдельной оплатой труда, которые не привлекались к работе, зарплата будет выплачена из расчета тарифной ставки, а также региональных надбавок. Исключение при расчете составит стимулирующая выплата, которая начисляется соразмерно фактически выполненному объему работ. Речь идет о части работников со сдельной оплатой труда (всего таких работников на предприятии 1020, примерно 20%) и в основном о периоде с 30 марта по 3 апреля, когда некоторые производства были минимизированы на фоне коронавируса.
По данным предприятия, с 6 апреля эти работники привлекались к работе в рамках поэтапного увеличения производства, все они получат заработную плату в полном объеме. "Часть работников со сдельной оплатой труда, которые не смогли изготовить продукцию в связи с нерабочими днями в апреле, уже были заняты на производстве в первые майские праздничные и выходные дни, планируем делать это и в дальнейшем. Таким образом, сдельщики получат зарплату не только за выполненный объём работ, но и повышенное вознаграждение за работу в праздничные и выходные дни, что позволит им компенсировать недополученный доход за апрель. Мы внимательно следим за этим. Люди не пострадают", - сказал Денисенко.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим в России в конце марта до 30 апреля был введен режим нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома только по необходимости. В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая включительно.
"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина" - одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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