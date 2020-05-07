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Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться
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РИА Новости

Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться

17:04 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКоридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиян, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, могут лишить права баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пять лет после погашения судимости, соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о возможности регионов изменять границы избирательных округов предложил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин (ЕР).
Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Госдума на пленарном заседании 31 марта приняла в первом чтении законопроект о возможности регионов и муниципалитетов менять схему избирательных округов в случае существенного изменения численности избирателей. Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик. Как пояснял РИА Новости Вяткин, проектом предлагается предоставить регионам и муниципалитетам возможность менять схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей.
Согласно предложению, осужденные за совершение некоторых преступлений средней тяжести не смогут избираться депутатами законодательных органов власти или занимать должность выборного лица в России в течение пяти лет со дня погашения судимости. В поправке отмечается, что предложение коснется граждан, осужденных за преступления, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также за убийство новорожденного.
Данная поправка находится в таблице предложений, рекомендованных профильным комитетом Госдумы по контролю и регламенту к принятию.
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