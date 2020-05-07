Осужденных за преступления средней тяжести могут лишить права избираться

Согласно предложению, осужденные за совершение некоторых преступлений средней тяжести не смогут избираться депутатами законодательных органов власти или занимать должность выборного лица в России в течение пяти лет со дня погашения судимости. В поправке отмечается, что предложение коснется граждан, осужденных за преступления, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также за убийство новорожденного.