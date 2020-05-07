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2020-05-07T17:30
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В ГД внесли документ о досрочном прекращений полномочий Чернышева
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РИА Новости

В ГД внесли документ о досрочном прекращений полномочий Чернышева

17:01 07.05.2020 (обновлено: 17:30 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) внесен в нижнюю палату парламента, депутаты могут рассмотреть документ 12 мая, следует из думской электронной базы данных.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении зампреда комитета палаты по образованию и науке Бориса Чернышова на должность замруководителя Рособрнадзора.
"Направляю проект постановления Государственной думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Чернышева Бориса Александровича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 12 мая 2020 года", - говорится в документе.
Инициатор проекта постановления - комиссия Госдумы по мандатным вопросам.
Советом Госдумы было принято решение включить проект постановления в порядок работы Госдумы на 12 мая. Проект постановления может вступить в силу со дня его принятия.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
6 мая, 18:15
В ЦИК пояснили порядок передачи мандата депутата Чернышева
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РоссияБорис Чернышов (депутат)Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ЛДПРГосдума РФПолитика
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