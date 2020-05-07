В ГД внесли документ о досрочном прекращений полномочий Чернышева

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении зампреда комитета палаты по образованию и науке Бориса Чернышова на должность замруководителя Рособрнадзора.
"Направляю проект постановления Государственной думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Чернышева Бориса Александровича" для рассмотрения и включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 12 мая 2020 года", - говорится в документе.
Инициатор проекта постановления - комиссия Госдумы по мандатным вопросам.
Советом Госдумы было принято решение включить проект постановления в порядок работы Госдумы на 12 мая. Проект постановления может вступить в силу со дня его принятия.