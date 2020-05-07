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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:59
https://ria.ru/20200507/1571113356.html
В Ивановской области несколько медработников заразились коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839436_0:175:2902:1808_1036x0_80_0_0_de5c6ca285ad6294249d3cf8965ea09f.jpg
РИА Новости

В Ивановской области несколько медработников заразились коронавирусом

16:59 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Работники четырех больниц Ивановской области оказались среди 58 новых пациентов, у которых за сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает в четверг правительство региона.
По состоянию на 7 мая в Ивановской области 595 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки было поставлено 58 диагнозов.
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"В числе новых случаев – 34 пациента, обследованных с ОРВИ и пневмонией, девять человек прибыли из Москвы и один из Осетии, 14 человек – из числа контактных, ранее они были изолированы. В числе контактных лиц есть и медики из Кинешемской, Родниковской, Шуйской ЦРБ, изолированного отделения больницы "Богородское", - говорится в сообщении.
Как рассказал в четверг на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, в лечебных учреждениях были приняты "необходимые мероприятия", и больницы продолжают работу в штатном режиме.
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"В стационаре находятся 443 человека. Это не только COVID-положительные пациенты, но и люди с тяжелыми пневмониями и ОРВИ, по которым есть подозрение на коронавирусную инфекцию, 38 пациентов получают кислородную поддержку, три человека – на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Облправительство отмечает, что часть пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, лечится на дому.
"Выздоровели суммарно 119 человек, из них выписаны за сутки 17, еще порядка 20 человек будут выписаны сегодня", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИвановская область
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