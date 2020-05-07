В Ивановской области несколько медработников заразились коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Работники четырех больниц Работники четырех больниц Ивановской области оказались среди 58 новых пациентов, у которых за сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает в четверг правительство региона.

По состоянию на 7 мая в Ивановской области 595 подтвержденных случаев COVID-19, за сутки было поставлено 58 диагнозов.

"В числе новых случаев – 34 пациента, обследованных с ОРВИ и пневмонией, девять человек прибыли из Москвы и один из Осетии, 14 человек – из числа контактных, ранее они были изолированы. В числе контактных лиц есть и медики из Кинешемской, Родниковской, Шуйской ЦРБ, изолированного отделения больницы "Богородское", - говорится в сообщении.

Как рассказал в четверг на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин, в лечебных учреждениях были приняты "необходимые мероприятия", и больницы продолжают работу в штатном режиме.

"В стационаре находятся 443 человека. Это не только COVID-положительные пациенты, но и люди с тяжелыми пневмониями и ОРВИ, по которым есть подозрение на коронавирусную инфекцию, 38 пациентов получают кислородную поддержку, три человека – на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Облправительство отмечает, что часть пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, лечится на дому.

"Выздоровели суммарно 119 человек, из них выписаны за сутки 17, еще порядка 20 человек будут выписаны сегодня", - говорится в сообщении.