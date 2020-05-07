Негасимое пламя: как Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы

Предпраздничная проверка Вечного огня в Александровском саду – одновременно и регламентная работа, и традиция для специалистов АО "Мосгаз". Пламя мемориала впервые было зажжено на архитектурном ансамбле "Могила Неизвестного солдата" 8 мая 1967 года в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.
Предпраздничная проверка Вечного огня в Александровском саду – одновременно и регламентная работа, и традиция для специалистов АО "Мосгаз". Пламя мемориала впервые было зажжено на архитектурном ансамбле "Могила Неизвестного солдата" 8 мая 1967 года в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.
По данным "Мосгаза", для мемориала создали уникальную конструкцию – газогорелочное устройство с тремя запальниками и тремя газовоздушными камерами. Устройство, спроектированное специалистами МосгазНИИпроект, обеспечивает бесперебойную подачу газа и надежное горение пламени в любую погоду, будь то снег, дождь или сильный ветер, благодаря системе трехкратного резервирования.
По данным "Мосгаза", для мемориала создали уникальную конструкцию – газогорелочное устройство с тремя запальниками и тремя газовоздушными камерами. Устройство, спроектированное специалистами МосгазНИИпроект, обеспечивает бесперебойную подачу газа и надежное горение пламени в любую погоду, будь то снег, дождь или сильный ветер, благодаря системе трехкратного резервирования.
Специалисты "Мосгаза" хранят Вечный огонь и следят за исправностью горелки больше полувека. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, профилактические работы на посту №1 относятся к категории повышенной сложности, допускаются к ним высококвалифицированные газовики.
"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил заммэра.
Специалисты "Мосгаза" хранят Вечный огонь и следят за исправностью горелки больше полувека. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, профилактические работы на посту №1 относятся к категории повышенной сложности, допускаются к ним высококвалифицированные газовики.
"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил заммэра.
В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году профилактические работы прошли в особом режиме, с жестким соблюдением мер безопасности, введенных в столице. В общей сложности диагностика и ремонт горелки заняли около 40 минут.
Профилактика прошла в несколько этапов. Сначала специалисты "Мосгаза" с помощью специального факела перенесли пламя Вечного огня на временную горелку, выполненную в виде мини-копии мемориала. Затем, предварительно перекрыв подачу газа, главный символ мемориального комплекса – звезду – отнесли в сторону. После этого слесари "Мосгаза" приступили к диагностике газогорелочного устройства.
В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году профилактические работы прошли в особом режиме, с жестким соблюдением мер безопасности, введенных в столице. В общей сложности диагностика и ремонт горелки заняли около 40 минут.
Профилактика прошла в несколько этапов. Сначала специалисты "Мосгаза" с помощью специального факела перенесли пламя Вечного огня на временную горелку, выполненную в виде мини-копии мемориала. Затем, предварительно перекрыв подачу газа, главный символ мемориального комплекса – звезду – отнесли в сторону. После этого слесари "Мосгаза" приступили к диагностике газогорелочного устройства.
Каждый из трех запальников горелки мемориала тщательно проверили на работоспособность. Именно запальные устройства постоянно подают в поток поступающего газа искру, тем самым обеспечивая стабильное горение и теплый свет огня. Как отметили в "Мосгазе", при необходимости в рамках профилактических работ в горелке меняют платиновую спираль.
Каждый из трех запальников горелки мемориала тщательно проверили на работоспособность. Именно запальные устройства постоянно подают в поток поступающего газа искру, тем самым обеспечивая стабильное горение и теплый свет огня. Как отметили в "Мосгазе", при необходимости в рамках профилактических работ в горелке меняют платиновую спираль.
По окончании диагностических и ремонтных работ газовики проверили работоспособность и исправность газогорелочного устройства и вернули звезду мемориала на место. После этого пламя Вечного огня с временной горелки перенесли на основную, завершив предпраздничную проверку.
По окончании диагностических и ремонтных работ газовики проверили работоспособность и исправность газогорелочного устройства и вернули звезду мемориала на место. После этого пламя Вечного огня с временной горелки перенесли на основную, завершив предпраздничную проверку.
В "Мосгазе" отметили, что наблюдение за постом №1 осуществляется круглосуточно. В общей сложности за 53 года обслуживания и хранения Вечного огня в Александровском аду специалисты "Мосгаза" провели свыше 700 мероприятий по его профилактике.
В "Мосгазе" отметили, что наблюдение за постом №1 осуществляется круглосуточно. В общей сложности за 53 года обслуживания и хранения Вечного огня в Александровском аду специалисты "Мосгаза" провели свыше 700 мероприятий по его профилактике.