Негасимое пламя: как Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы

© Фото : АО "Мосгаз"

Специалисты "Мосгаза" хранят Вечный огонь и следят за исправностью горелки больше полувека. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, профилактические работы на посту №1 относятся к категории повышенной сложности, допускаются к ним высококвалифицированные газовики.

"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил заммэра.