Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-07T17:16
https://ria.ru/20200507/1571112727.html
Негасимое пламя: как Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571111751_0:122:3071:1849_1036x0_80_0_0_74cef0aee7b85f39ffa33e8c290bc4ec.jpg
РИА Новости

Негасимое пламя: как Вечный огонь в Москве подготовили ко Дню Победы

17:16 07.05.2020
51
© Фото : АО "Мосгаз"

Предпраздничная проверка Вечного огня в Александровском саду – одновременно и регламентная работа, и традиция для специалистов АО "Мосгаз". Пламя мемориала впервые было зажжено на архитектурном ансамбле "Могила Неизвестного солдата" 8 мая 1967 года в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.

Работы по профилактике Вечного огня в Москве
1 из 7

Предпраздничная проверка Вечного огня в Александровском саду – одновременно и регламентная работа, и традиция для специалистов АО "Мосгаз". Пламя мемориала впервые было зажжено на архитектурном ансамбле "Могила Неизвестного солдата" 8 мая 1967 года в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны.

© Фото : АО "Мосгаз"
© Фото : АО "Мосгаз"

По данным "Мосгаза", для мемориала создали уникальную конструкцию – газогорелочное устройство с тремя запальниками и тремя газовоздушными камерами. Устройство, спроектированное специалистами МосгазНИИпроект, обеспечивает бесперебойную подачу газа и надежное горение пламени в любую погоду, будь то снег, дождь или сильный ветер, благодаря системе трехкратного резервирования.

Работы по профилактике Вечного огня в Москве
2 из 7

По данным "Мосгаза", для мемориала создали уникальную конструкцию – газогорелочное устройство с тремя запальниками и тремя газовоздушными камерами. Устройство, спроектированное специалистами МосгазНИИпроект, обеспечивает бесперебойную подачу газа и надежное горение пламени в любую погоду, будь то снег, дождь или сильный ветер, благодаря системе трехкратного резервирования.

© Фото : АО "Мосгаз"
© Фото : АО "Мосгаз"

Специалисты "Мосгаза" хранят Вечный огонь и следят за исправностью горелки больше полувека. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, профилактические работы на посту №1 относятся к категории повышенной сложности, допускаются к ним высококвалифицированные газовики.

"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил заммэра.

Работы по профилактике Вечного огня в Москве
3 из 7

Специалисты "Мосгаза" хранят Вечный огонь и следят за исправностью горелки больше полувека. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, профилактические работы на посту №1 относятся к категории повышенной сложности, допускаются к ним высококвалифицированные газовики.

"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил заммэра.

© Фото : АО "Мосгаз"
© Фото : АО "Мосгаз"

В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году профилактические работы прошли в особом режиме, с жестким соблюдением мер безопасности, введенных в столице. В общей сложности диагностика и ремонт горелки заняли около 40 минут.

Профилактика прошла в несколько этапов. Сначала специалисты "Мосгаза" с помощью специального факела перенесли пламя Вечного огня на временную горелку, выполненную в виде мини-копии мемориала. Затем, предварительно перекрыв подачу газа, главный символ мемориального комплекса – звезду – отнесли в сторону. После этого слесари "Мосгаза" приступили к диагностике газогорелочного устройства.

Работы по профилактике Вечного огня в Москве
4 из 7

В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве из-за распространения коронавирусной инфекции в этом году профилактические работы прошли в особом режиме, с жестким соблюдением мер безопасности, введенных в столице. В общей сложности диагностика и ремонт горелки заняли около 40 минут.

Профилактика прошла в несколько этапов. Сначала специалисты "Мосгаза" с помощью специального факела перенесли пламя Вечного огня на временную горелку, выполненную в виде мини-копии мемориала. Затем, предварительно перекрыв подачу газа, главный символ мемориального комплекса – звезду – отнесли в сторону. После этого слесари "Мосгаза" приступили к диагностике газогорелочного устройства.

© Фото : АО "Мосгаз"
© Фото : АО "Мосгаз"

Каждый из трех запальников горелки мемориала тщательно проверили на работоспособность. Именно запальные устройства постоянно подают в поток поступающего газа искру, тем самым обеспечивая стабильное горение и теплый свет огня. Как отметили в "Мосгазе", при необходимости в рамках профилактических работ в горелке меняют платиновую спираль.

Работы по профилактике Вечного огня в Москве
5 из 7

Каждый из трех запальников горелки мемориала тщательно проверили на работоспособность. Именно запальные устройства постоянно подают в поток поступающего газа искру, тем самым обеспечивая стабильное горение и теплый свет огня. Как отметили в "Мосгазе", при необходимости в рамках профилактических работ в горелке меняют платиновую спираль.

© Фото : АО "Мосгаз"
© Фото : АО "Мосгаз"

По окончании диагностических и ремонтных работ газовики проверили работоспособность и исправность газогорелочного устройства и вернули звезду мемориала на место. После этого пламя Вечного огня с временной горелки перенесли на основную, завершив предпраздничную проверку.

Работы по профилактике Вечного огня в Москве
6 из 7

По окончании диагностических и ремонтных работ газовики проверили работоспособность и исправность газогорелочного устройства и вернули звезду мемориала на место. После этого пламя Вечного огня с временной горелки перенесли на основную, завершив предпраздничную проверку.

© Фото : АО "Мосгаз"
© Фото : АО "Мосгаз"

В "Мосгазе" отметили, что наблюдение за постом №1 осуществляется круглосуточно. В общей сложности за 53 года обслуживания и хранения Вечного огня в Александровском аду специалисты "Мосгаза" провели свыше 700 мероприятий по его профилактике.

Работы по профилактике Вечного огня в Москве
7 из 7

В "Мосгазе" отметили, что наблюдение за постом №1 осуществляется круглосуточно. В общей сложности за 53 года обслуживания и хранения Вечного огня в Александровском аду специалисты "Мосгаза" провели свыше 700 мероприятий по его профилактике.

© Фото : АО "Мосгаз"
Вечный огонь в Александровском саду – пост №1 для специалистов АО "Мосгаз", которые хранят пламя с момента установки мемориала в 1967 году. Каждый месяц газовики проверяют горелку. Мемориал осматривают также перед Днем защитника Отечества и Днем Победы. Сайт РИА Новости собрал кадры с предпраздничной профилактики Вечного огня в условиях пандемии.
200000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбщество
Рекомендуем
Кадр из фильма Летят журавли
ВКонтакте проведет 14-часовой киномарафон ко Дню Победы
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пхукет массово покидают сотрудники турбизнеса
Президент РФ Владимир Путин
Путин: мы должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны
Девушка за компьютером
Россияне смогут получить бесплатную консультацию врачей онлайн
Статуя Фемиды
Суд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
Пассажирский самолет Boeing 777
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов
Здание Общественной палаты РФ в Москве
Общественная палата запускает портал "В честь Победы!"
Спасатели эвакуируют людей после инцидента с утечкой газа на заводе LG Polymers в Вишакхапатнам, Индия
В Индии число погибших при утечке газа с химзавода выросло до восьми
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин призвал ускорить формирование внутреннего туризма в России
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов провел телефонный разговор с главой представительства ЕС
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве СК проверит информацию об избиении мужчиной жены и двух детей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений
Президент РФ Владимир Путин
Путин попросил доложить о создании особой экономической зоны на Каспии
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Внучка минера рассказала о подвиге деда в войну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Лента новостейМолния