Учебный год в МО закончится по графикам образовательных учреждений

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Учебный год 2019/2020 в Подмосковье завершится для школьников по графику того или иного образовательного учреждения. Об этом рассказала министр образования области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал Учебный год 2019/2020 в Подмосковье завершится для школьников по графику того или иного образовательного учреждения. Об этом рассказала министр образования области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"

В большинстве случаев ученики первых — восьмых и десятых классов уйдут на летние каникулы 22 или 29 мая. Учителя проставят годовые оценки с учетом дистанционного обучения. Полученные баллы пойдут в зачет.

Выпускники девятых и одиннадцатых классов окончат школу позже. Дату объявят дополнительно, отметила Каклюгина.

"Все зависит от проведения выпускных экзаменов. Сейчас этот вопрос прорабатывается", — сообщила она.