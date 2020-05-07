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Новости Подмосковья
2020-05-07T23:48
https://ria.ru/20200507/1571112586.html
Учебный год в МО закончится по графикам образовательных учреждений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112264_0:0:2943:1656_1036x0_80_0_0_1c652c02158b02c3bb1e63a8af963b3d.jpg
РИА Новости

Учебный год в МО закончится по графикам образовательных учреждений

16:46 07.05.2020 (обновлено: 23:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Учебный год 2019/2020 в Подмосковье завершится для школьников по графику того или иного образовательного учреждения. Об этом рассказала министр образования области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
В большинстве случаев ученики первых — восьмых и десятых классов уйдут на летние каникулы 22 или 29 мая. Учителя проставят годовые оценки с учетом дистанционного обучения. Полученные баллы пойдут в зачет.
Выпускники девятых и одиннадцатых классов окончат школу позже. Дату объявят дополнительно, отметила Каклюгина.
"Все зависит от проведения выпускных экзаменов. Сейчас этот вопрос прорабатывается", — сообщила она.
Летние лагеря на базах школ Московской области не будут работать до 31 июля. В связи с этим региональный министр образования призвала родителей и школьников с пониманием отнестись к решению властей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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