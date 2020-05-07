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2020-05-07T16:45
https://ria.ru/20200507/1571112549.html
СК начал проверку после обрушения балкона в Воронеже
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РИА Новости

СК начал проверку после обрушения балкона в Воронеже

16:45 07.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства обрушения балкона жилого дома в Воронеже, в результате которого тяжелые травмы получила женщина, сообщает СУСК РФ по региону.
Информация об обрушении балкона второго этажа дома №169 по улице 9 Января поступила спасателям в 10.10 мск четверга. В результате происшествия пострадала находившаяся на балконе женщина 1971 года рождения, ее госпитализировали в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1 Воронежа с переломом костей таза.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной, пострадавшей в результате обрушения балкона", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
"В ходе проверки будут опрошены очевидцы, а также жильцы дома, сотрудники управляющей компании Советского района, истребована вся необходимая документация, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - приводит следственное управление слова руководителя следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгения Аверина.
Свою проверку по факту случившегося начала и прокуратура. Надзорное ведомство оценит соблюдение управляющей компанией обязанностей по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома.
Дом, балкон которого рухнул, - трехэтажное здание старой послевоенной постройки. По данным воронежского пресс-центра ЖКХ, состояние 14-квартирного дома с деревянными перекрытиями оценивается как ветхое. Капремонт здания запланирован на 2023-2025 годы.
Сотрудник пожарной части
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Следственный комитет России (СК РФ)Советский районВоронежПроисшествия
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