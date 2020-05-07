СК начал проверку после обрушения балкона в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства обрушения балкона жилого дома в Следователи выясняют обстоятельства обрушения балкона жилого дома в Воронеже , в результате которого тяжелые травмы получила женщина, сообщает СУСК РФ по региону.

Информация об обрушении балкона второго этажа дома №169 по улице 9 Января поступила спасателям в 10.10 мск четверга. В результате происшествия пострадала находившаяся на балконе женщина 1971 года рождения, ее госпитализировали в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1 Воронежа с переломом костей таза.

"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной, пострадавшей в результате обрушения балкона", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

"В ходе проверки будут опрошены очевидцы, а также жильцы дома, сотрудники управляющей компании Советского района , истребована вся необходимая документация, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - приводит следственное управление слова руководителя следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального управления СК России Евгения Аверина.

Свою проверку по факту случившегося начала и прокуратура. Надзорное ведомство оценит соблюдение управляющей компанией обязанностей по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома.