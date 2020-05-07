В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом

"С прискорбием хочу сообщить, что скоропостижно скончались два медицинских работника: Канайкина Татьяна Викторовна – медицинская сестра гематологического отделения Республиканской клинической больницы №4 и Аюпова Наиля Хакимовна – санитарка Мордовской республиканской инфекционной больницы. Два медицинских работника, которые ценой своей жизни спасали пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией", - сказал Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.