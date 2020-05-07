В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
Ранее сообщалось о шести скончавшихся пациентах с COVID-19.
"С прискорбием хочу сообщить, что скоропостижно скончались два медицинских работника: Канайкина Татьяна Викторовна – медицинская сестра гематологического отделения Республиканской клинической больницы №4 и Аюпова Наиля Хакимовна – санитарка Мордовской республиканской инфекционной больницы. Два медицинских работника, которые ценой своей жизни спасали пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией", - сказал Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.
Он принес соболезнования родным и близким погибших от имени главы Мордовии и министерства здравоохранения региона.
По данным оперативного штаба Мордовии, по состоянию на 7 мая в республике выявлено 1018 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – 41 новый случай. Выздоровели 166 человек. Стационарное лечение получают 944 человека. 72 пациента находятся в отделениях анестезиологии и реанимации, 16 из них - на аппаратах ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф