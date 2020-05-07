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Ростовская область
Ростовская область
2020-05-07T16:44
https://ria.ru/20200507/1571112412.html
В Ростовской области построят новую инфекционную больницу
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РИА Новости

В Ростовской области построят новую инфекционную больницу

16:44 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Новую инфекционную больницу построят в Аксайском районе Ростовской области до конца текущего года, начать работы планируется уже в мае, сообщила журналистам министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Как ранее сообщал губернатор региона Василий Голубев, тема строительства областной инфекционной больницы рассматривалась не один десяток лет. Ситуация с распространением COVID-19 подтолкнула к реализации проекта.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
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"Когда сегодня мы столкнулись с необходимостью перепрофилирования, в том числе и общелечебной сети, под инфекционные койки, губернатором было принято решение начать строительство новой типовой областной инфекционной больницы", - сказала Быковская.
Первый этап строительства больницы рассчитан на 200 коек, из которых 20-30 будут реанимационные. Предусмотрены также второй и третий этапы с созданием по 100 коек на каждом. Планируется, что в больнице будут созданы лечебный блок – приемное и инфекционное отделения, реанимация, а также диагностический и лабораторный блоки.
"По тем расчетам, которые нам говорят строители, они готовы в конце мая выйти на площадку и до конца года больницу сдать", - уточнила министр.
По ее словам, есть надежда, что пандемия к этому времени закончится, но больница все равно будет востребована, поскольку Ростовская область эндемична по целому ряду инфекционных заболеваний, в том числе туляремии, лептосперозу, КГЛ, энтеровирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ростовская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ростовская область
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