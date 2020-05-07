В Ростовской области построят новую инфекционную больницу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Новую инфекционную больницу построят в Аксайском районе Ростовской области до конца текущего года, начать работы планируется уже в мае, сообщила журналистам министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Как ранее сообщал губернатор региона Василий Голубев, тема строительства областной инфекционной больницы рассматривалась не один десяток лет. Ситуация с распространением COVID-19 подтолкнула к реализации проекта.
"Когда сегодня мы столкнулись с необходимостью перепрофилирования, в том числе и общелечебной сети, под инфекционные койки, губернатором было принято решение начать строительство новой типовой областной инфекционной больницы", - сказала Быковская.
Первый этап строительства больницы рассчитан на 200 коек, из которых 20-30 будут реанимационные. Предусмотрены также второй и третий этапы с созданием по 100 коек на каждом. Планируется, что в больнице будут созданы лечебный блок – приемное и инфекционное отделения, реанимация, а также диагностический и лабораторный блоки.
"По тем расчетам, которые нам говорят строители, они готовы в конце мая выйти на площадку и до конца года больницу сдать", - уточнила министр.
По ее словам, есть надежда, что пандемия к этому времени закончится, но больница все равно будет востребована, поскольку Ростовская область эндемична по целому ряду инфекционных заболеваний, в том числе туляремии, лептосперозу, КГЛ, энтеровирусу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.