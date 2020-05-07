В Ростовской области построят новую инфекционную больницу

Как ранее сообщал губернатор региона Василий Голубев , тема строительства областной инфекционной больницы рассматривалась не один десяток лет. Ситуация с распространением COVID-19 подтолкнула к реализации проекта.

"Когда сегодня мы столкнулись с необходимостью перепрофилирования, в том числе и общелечебной сети, под инфекционные койки, губернатором было принято решение начать строительство новой типовой областной инфекционной больницы", - сказала Быковская.

Первый этап строительства больницы рассчитан на 200 коек, из которых 20-30 будут реанимационные. Предусмотрены также второй и третий этапы с созданием по 100 коек на каждом. Планируется, что в больнице будут созданы лечебный блок – приемное и инфекционное отделения, реанимация, а также диагностический и лабораторный блоки.

"По тем расчетам, которые нам говорят строители, они готовы в конце мая выйти на площадку и до конца года больницу сдать", - уточнила министр.

По ее словам, есть надежда, что пандемия к этому времени закончится, но больница все равно будет востребована, поскольку Ростовская область эндемична по целому ряду инфекционных заболеваний, в том числе туляремии, лептосперозу, КГЛ, энтеровирусу.