Суд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения и отклонил просьбу защиты. Адвокаты предлагали освободить фигурантов из СИЗО и из-под домашнего ареста, ограничившись "запретом определенных действий" (один из видов меры пресечения).

Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.