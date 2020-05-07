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2020-05-07T16:44
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Суд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
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РИА Новости

Суд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу

16:44 07.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Люблинский суд Москвы в четверг продлил до конца лета меру пресечения участникам организации "Новое величие" - четверым заключение под стражу, еще троим - домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
"Суд постановил продлить меру пресечения до 17 августа", - сказал защитник.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения и отклонил просьбу защиты. Адвокаты предлагали освободить фигурантов из СИЗО и из-под домашнего ареста, ограничившись "запретом определенных действий" (один из видов меры пресечения).
Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
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В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, смог бежать из России.
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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Дмитрий ПолетаевНовое величиеМария ДубовикАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваПроисшествия
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