В Москве рабочие пропуска продлят автоматически до 31 мая

"Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт "Тройка", "Стрелка" и социальных карт. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним", - говорится в сообщении.