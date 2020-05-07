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2020-05-07T16:37
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Омбудсмен призвала выдавать многодетным семьям в Москве маски бесплатно
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РИА Новости

Омбудсмен призвала выдавать многодетным семьям в Москве маски бесплатно

16:35 07.05.2020 (обновлено: 16:37 07.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Многодетным семьям в Москве и семьям, где есть люди с инвалидностью, маски нужно выдавать бесплатно, считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Я считаю, что людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию , нужно через органы соцзащиты, конечно, обеспечивать масками. Особенно, предоставляете, если многодетная семья. Сейчас сказано, что в метро в автоматах комплект из маски и перчаток стоит 50 рублей. Но если в семье 5-6 детей и ещё взрослые есть, то это очень тяжело для семьи. Плюс если кто-то из членов семьи потерял работу, то это совсем накладно. Поэтому с моей точки зрения правильным было бы рассмотреть этот вопрос о предоставлении масок многодетным, семьям, где есть люди с тяжелой формой инвалидности",- сказала Потяева РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обязательный "масочный" режим будет введен в Москве с 12 мая для поездок на общественном транспорте.
Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что маски начнут продавать в вендинговых автоматах и в торговых точках в метро. Пассажиром будет доступно три вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, комплект из маски и перчаток — 50 рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ПотяеваСергей СобянинМоскваОбщество
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