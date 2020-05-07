Омбудсмен призвала выдавать многодетным семьям в Москве маски бесплатно

"Я считаю, что людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию , нужно через органы соцзащиты, конечно, обеспечивать масками. Особенно, предоставляете, если многодетная семья. Сейчас сказано, что в метро в автоматах комплект из маски и перчаток стоит 50 рублей. Но если в семье 5-6 детей и ещё взрослые есть, то это очень тяжело для семьи. Плюс если кто-то из членов семьи потерял работу, то это совсем накладно. Поэтому с моей точки зрения правильным было бы рассмотреть этот вопрос о предоставлении масок многодетным, семьям, где есть люди с тяжелой формой инвалидности",- сказала Потяева РИА Новости.