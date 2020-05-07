Путин предложил разработать меры по развитию внутреннего туризма

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин предложил включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни меры по развитию внутреннего туризма.

В конце апреля Путин поручил кабмину совместно с регионами и деловыми кругами разработать общенациональный план действий по нормализации деловой жизни.

"Сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма", - сказал Путин на совещании по вопросам развития транспортной отрасли.