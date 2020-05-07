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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-07T16:44
https://ria.ru/20200507/1571111171.html
Посол РФ предложил создать мемориал боевому братству России и Китая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112087_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_8ddd99b0af5dc39a1af6dbf61077a92c.jpg
РИА Новости

Посол РФ предложил создать мемориал боевому братству России и Китая

16:44 07.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол России в Китае Андрей Денисов предложил создать мемориал российско-китайскому боевому братству во время Второй мировой войны.
С такой инициативой он выступил 7 мая в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию победы в Великой отечественной войне.
"Россия и Китай были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. Боевое братство – славная страница нашей общей истории. Наши страны разделяют одинаковые взгляды на результаты Второй мировой войны", - отметил высокопоставленный дипломат.
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Денисов также выразил искреннюю благодарность китайской стороне за активную военно-мемориальную работу, сохранение памяти советских воинов. По последним данным, в Китае насчитывается 83 паспортизированных мемориальных объекта русским и советским воинам.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияВторая мировая война (1939-1945)Андрей ДенисовКитай
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