Посол РФ предложил создать мемориал боевому братству России и Китая

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов

МОСКВА, 7 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол России в Китае Посол России в Китае Андрей Денисов предложил создать мемориал российско-китайскому боевому братству во время Второй мировой войны.

С такой инициативой он выступил 7 мая в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию победы в Великой отечественной войне.

"Россия и Китай были союзниками в войне и понесли в ней самые большие потери. Боевое братство – славная страница нашей общей истории. Наши страны разделяют одинаковые взгляды на результаты Второй мировой войны", - отметил высокопоставленный дипломат.