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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:40
https://ria.ru/20200507/1571111114.html
Как в Москве возводят временные госпитали
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570890290_0:0:3210:1807_1036x0_80_0_0_3faa64b1c1b39654cbd987d49227c59a.jpg
РИА Новости

Как в Москве возводят временные госпитали

17:14 07.05.2020 (обновлено: 17:40 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтроительство временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве
Строительство временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Татьяна Кирсанова. К концу мая в столице откроются сразу пять так называемых мобильных стационаров для лечения коронавируса. Самый крупный, рассчитанный на четыре тысячи коек, в срочном порядке оборудуется в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Еще четыре быстровозводимых лечебных учреждения разместятся на площадях крупнейшего автоцентра в столице — АТЦ "Москва" на Каширском шоссе, Ледового дворца в Крылатском, выставочного комплекса "Сокольники" и одного из павильонов ВДНХ. В общей сложности новые госпитальные помещения смогут принять около десяти тысяч пациентов. При этом столичные власти не скрывают: предпринимаемые меры являются опережающими. А значит, остается надежда, что новые койко-места останутся невостребованными. Хотя бы частично.

Скрыться от солнца и растопить лед

Строительство одного из стационаров развернулось на территории ВДНХ — в павильоне № 75. Кстати, переоборудование под больницу выставочного павильона площадью в 53 тысячи квадратных метров началось с тонировки окон. Строительные работы на всех госпитальных комплексах ведутся круглосуточно — в три смены. Задействованы более семи тысяч рабочих и специалистов. После открытия мобильные стационары смогут принять до десяти тысяч пациентов с коронавирусом. Причем все они будут приспособлены для лечения больных как с легкой формой, так и с тяжелой. Во временные госпитали будут направлять пациентов с нетяжелой формой коронавируса, а также больных для долечивания. Однако если это потребуется, экстренная помощь может быть оказана в противошоковых палатах, где для этого будет необходимое оборудование, прежде всего системы для искусственного вентилирования легких.
Планируется, что первых пациентов во временные госпитали смогут доставить уже в середине мая.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтроительство временного госпиталя в павильоне № 75 на ВДНХ
Строительство временного госпиталя в павильоне 75 на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Песня
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Строительство временного госпиталя в павильоне № 75 на ВДНХ

Пройдемте в красную зону

А мы направляемся в будущие больничные палаты. "Вам, как и врачам, сначала предстоит пройти через санпропускник, — начинает экскурсию главный инженер строительства Алексей Бубнов. — Конечно, он еще не действует. Просто покажу, как все устроено. Вот здесь медики будут облачаться в "противочумные" костюмы, а в этом шлюзовом отсеке проходить дезинфекцию при помощи мощного воздушного потока. Кстати, отсюда можно попасть как в зеленую, так и в красную зоны. Пойдемте сразу в красную.
По пути Алексей поясняет, что проект строительства мобильного госпиталя был разработан всего за сутки. "Двадцать восьмого апреля уже приступили к работам. А проект дорабатываем по мере строительства, буквально на ходу. Например, видите этот кислородный клапан? Такими будет оснащена каждая из предусмотренных здесь 1779 коек. А как удобнее его расположить? На какой высоте? Не поймешь, пока не увидишь саму кровать. Поэтому работаем в тесном контакте с медиками: они постоянно нас консультируют".
Обычные палаты мобильного лазарета рассчитаны на 36 человек каждая. В центре — пост медсестры. Кровати отделены друг от друга гипсокартонными перегородками. Действительно, на стене каждой из них уже смонтированы кислородный клапан, три электрических розетки и кнопка вызова персонала. Туалеты и душевые для пациентов расположены отдельно. Как и так называемые палаты шоковой терапии: их в 75-м павильоне предусмотрено 24 — в каждой по три места. В отличие от обычных, реанимационные палаты отделены от мира глухой стеной. Хоть и гипсовой, но усиленной.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтроительство временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве
Строительство временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Строительство временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве

Не выпустить наружу

Алексей Бубнов говорит, что возведение самих больничных блоков — процесс ответственный и трудозатратный, но не самый основной. По его словам, гораздо больше времени и сил специалисты тратят на оснащение временного госпиталя коммуникациями.

"Это еще и вопрос безопасности. Причем не только тех, кто находится в стационаре, но и горожан, — посвящает он в профессиональные тонкости. — Так, систему приточной вентиляции нам пришлось снабдить дополнительными супермощными фильтрами, чтобы в атмосферу поступал полностью очищенный воздух. То же самое и с канализацией: благодаря установленному дополнительному оборудованию в общегородскую сеть будут попадать уже обеззараженные стоки".

Главный инженер также обращает внимание на особую противопожарную систему мобильных больниц. "При проектировании мы должны были учесть, что в помещении будут находиться больные люди, то есть со сниженной способностью к передвижению или вообще лежачие. Поэтому мы предусмотрели расширенные дверные проемы, просторные коридоры, чтобы при необходимости можно было легко воспользоваться каталками или инвалидными креслами".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабочие на строительстве временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве
Рабочие на строительстве временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне No 75 на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рабочие на строительстве временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве
Обращаю внимание на то, что во временных госпиталях не предполагается устройство столовой для пациентов. "Зона отдыха и приема пищи будет только для медперсонала, — объясняет Бубнов. — Она расположена на втором этаже — в зеленой, или чистой, зоне. А для пациентов предусмотрено так называемое кассетное питание — как в самолетах или поездах. Контейнеры с уже разогретой едой им подвезут прямо к кровати. Скорее всего, в мобильных лазаретах будет организован трехразовый прием пищи — завтрак, обед и ужин, но, возможно, потом добавят и полдник".
Покидая будущие больничные площади, поднимаемся на лестничную площадку, чтобы понаблюдать за процессом строительства, что называется, "свысока". Глядя на то, как вчерашняя выставка на глазах превращается в лазарет, пытаюсь представить, что вскоре здесь будут лежать больные. У меня не получается. Может, мешает вид из окна. Знакомые с детства очертания советских павильонов ВДНХ не дают поверить, что через неделю прилегающие улицы могут заполниться каретами скорой помощи.
"Если честно, меня тоже коробит от такой перспективы, — признается сопровождающий сотрудник мэрии. — Вы знаете, я тут прочитал, что даже во время Великой Отечественной войны ни один из павильонов Выставки достижений народного хозяйства не был переоборудован под госпиталь. В военное время обошлись без этого. Конечно, хочется верить, что и сейчас обойдемся. Должна же эта зараза отступить в конце концов".
Рабочие на строительстве временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне No 75 на ВДНХ в Москве
2 мая, 15:47Распространение нового коронавируса
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