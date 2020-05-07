Как в Москве возводят временные госпитали

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Татьяна Кирсанова. К концу мая в столице откроются сразу пять так называемых мобильных стационаров для лечения коронавируса. Самый крупный, рассчитанный на четыре тысячи коек, в срочном порядке оборудуется в "Экспоцентре" на Красной Пресне. Еще четыре быстровозводимых лечебных учреждения разместятся на площадях крупнейшего автоцентра в столице — АТЦ "Москва" на Каширском шоссе, Ледового дворца в Крылатском, выставочного комплекса "Сокольники" и одного из павильонов ВДНХ. В общей сложности новые госпитальные помещения смогут принять около десяти тысяч пациентов. При этом столичные власти не скрывают: предпринимаемые меры являются опережающими. А значит, остается надежда, что новые койко-места останутся невостребованными. Хотя бы частично.

Скрыться от солнца и растопить лед

Строительство одного из стационаров развернулось на территории ВДНХ — в павильоне № 75. Кстати, переоборудование под больницу выставочного павильона площадью в 53 тысячи квадратных метров началось с тонировки окон. Строительные работы на всех госпитальных комплексах ведутся круглосуточно — в три смены. Задействованы более семи тысяч рабочих и специалистов. После открытия мобильные стационары смогут принять до десяти тысяч пациентов с коронавирусом. Причем все они будут приспособлены для лечения больных как с легкой формой, так и с тяжелой. Во временные госпитали будут направлять пациентов с нетяжелой формой коронавируса, а также больных для долечивания. Однако если это потребуется, экстренная помощь может быть оказана в противошоковых палатах, где для этого будет необходимое оборудование, прежде всего системы для искусственного вентилирования легких.

Планируется, что первых пациентов во временные госпитали смогут доставить уже в середине мая.

Пройдемте в красную зону

А мы направляемся в будущие больничные палаты. "Вам, как и врачам, сначала предстоит пройти через санпропускник, — начинает экскурсию главный инженер строительства Алексей Бубнов. — Конечно, он еще не действует. Просто покажу, как все устроено. Вот здесь медики будут облачаться в "противочумные" костюмы, а в этом шлюзовом отсеке проходить дезинфекцию при помощи мощного воздушного потока. Кстати, отсюда можно попасть как в зеленую, так и в красную зоны. Пойдемте сразу в красную.

По пути Алексей поясняет, что проект строительства мобильного госпиталя был разработан всего за сутки. "Двадцать восьмого апреля уже приступили к работам. А проект дорабатываем по мере строительства, буквально на ходу. Например, видите этот кислородный клапан? Такими будет оснащена каждая из предусмотренных здесь 1779 коек. А как удобнее его расположить? На какой высоте? Не поймешь, пока не увидишь саму кровать. Поэтому работаем в тесном контакте с медиками: они постоянно нас консультируют".

Обычные палаты мобильного лазарета рассчитаны на 36 человек каждая. В центре — пост медсестры. Кровати отделены друг от друга гипсокартонными перегородками. Действительно, на стене каждой из них уже смонтированы кислородный клапан, три электрических розетки и кнопка вызова персонала. Туалеты и душевые для пациентов расположены отдельно. Как и так называемые палаты шоковой терапии: их в 75-м павильоне предусмотрено 24 — в каждой по три места. В отличие от обычных, реанимационные палаты отделены от мира глухой стеной. Хоть и гипсовой, но усиленной.

Не выпустить наружу

Алексей Бубнов говорит, что возведение самих больничных блоков — процесс ответственный и трудозатратный, но не самый основной. По его словам, гораздо больше времени и сил специалисты тратят на оснащение временного госпиталя коммуникациями.

"Это еще и вопрос безопасности. Причем не только тех, кто находится в стационаре, но и горожан, — посвящает он в профессиональные тонкости. — Так, систему приточной вентиляции нам пришлось снабдить дополнительными супермощными фильтрами, чтобы в атмосферу поступал полностью очищенный воздух. То же самое и с канализацией: благодаря установленному дополнительному оборудованию в общегородскую сеть будут попадать уже обеззараженные стоки".

Главный инженер также обращает внимание на особую противопожарную систему мобильных больниц. "При проектировании мы должны были учесть, что в помещении будут находиться больные люди, то есть со сниженной способностью к передвижению или вообще лежачие. Поэтому мы предусмотрели расширенные дверные проемы, просторные коридоры, чтобы при необходимости можно было легко воспользоваться каталками или инвалидными креслами".

Обращаю внимание на то, что во временных госпиталях не предполагается устройство столовой для пациентов. "Зона отдыха и приема пищи будет только для медперсонала, — объясняет Бубнов. — Она расположена на втором этаже — в зеленой, или чистой, зоне. А для пациентов предусмотрено так называемое кассетное питание — как в самолетах или поездах. Контейнеры с уже разогретой едой им подвезут прямо к кровати. Скорее всего, в мобильных лазаретах будет организован трехразовый прием пищи — завтрак, обед и ужин, но, возможно, потом добавят и полдник".

Покидая будущие больничные площади, поднимаемся на лестничную площадку, чтобы понаблюдать за процессом строительства, что называется, "свысока". Глядя на то, как вчерашняя выставка на глазах превращается в лазарет, пытаюсь представить, что вскоре здесь будут лежать больные. У меня не получается. Может, мешает вид из окна. Знакомые с детства очертания советских павильонов ВДНХ не дают поверить, что через неделю прилегающие улицы могут заполниться каретами скорой помощи.