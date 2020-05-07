В Белоруссии выступили против "экзотического" прочтения истории войны

"Очень важный момент: в отличие от ряда стран, у которых начинаются новые, экзотические прочтения прошлого, на территории Беларуси не происходит ревизии исторической памяти, которая у других, в том числе и у соседей, сопровождается борьбой с памятниками. Мы чтим свои традиции и с честью, с достоинством несем эту память и гордимся тем мемориальным наследием, которое досталось нам от предков, умножаем его, увеличиваем и на этом строим свою идентичность. Поэтому сохранение исторической памяти о тех событиях для нас особенно актуально", - сказал Марзалюк.