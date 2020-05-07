В Белоруссии выступили против "экзотического" прочтения истории войны

МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Белоруссия сохраняет память о Великой Отечественной войне и выступает против "экзотического" прочтения ее истории, заявил в четверг председатель комиссии нижней палаты парламента (палаты представителей) республики по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.
Парламентарий принял участие в видеоконференции "Москва - Минск - Краснодар - Псков", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Очень важный момент: в отличие от ряда стран, у которых начинаются новые, экзотические прочтения прошлого, на территории Беларуси не происходит ревизии исторической памяти, которая у других, в том числе и у соседей, сопровождается борьбой с памятниками. Мы чтим свои традиции и с честью, с достоинством несем эту память и гордимся тем мемориальным наследием, которое досталось нам от предков, умножаем его, увеличиваем и на этом строим свою идентичность. Поэтому сохранение исторической памяти о тех событиях для нас особенно актуально", - сказал Марзалюк.
Депутат подчеркнул: в национальной повестке белорусского государства никогда не было, нет и не будет "нового" прочтения истории войны, которое предлагают "в псевдоисторических концепциях", когда "власовцы становятся героями, либо белорусские коллаборационисты, которые сотрудничали с немцами, провозглашаются национальными героями".
По словам Марзалюка, об этом ярко свидетельствует проводимая республикой мемориальная политика и отношение Минска к историко-культурному материальному наследию.