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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-07T16:52
https://ria.ru/20200507/1571110358.html
В Китае нашли крупное месторождение газа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571112899_0:150:2986:1831_1036x0_80_0_0_4f6ede12716fee6d3b5f41c8d35e0410.jpg
РИА Новости

В Китае нашли крупное месторождение газа

16:52 07.05.2020
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© AFP 2020 / Liu JinРабочий на газовом месторождении в Китае
Рабочий на газовом месторождении в Китае
© AFP 2020 / Liu Jin
МОСКВА, 7 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров. Об этом объявила Китайская национальная нефтегазовая корпорация.
Разработкой месторождения займется дочка корпорации - Юго-западная нефтегазовая компания. В настоящее время объем находящихся в ее распоряжении запасов природного газа достигает 30 триллионов кубометров. Предприятие занимается поставками газа для более тысячи крупных и средних промышленных предприятий.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайПриродный газ
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