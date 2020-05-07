В Китае нашли крупное месторождение газа

МОСКВА, 7 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров. Об этом объявила Китайская национальная нефтегазовая корпорация.
Разработкой месторождения займется дочка корпорации - Юго-западная нефтегазовая компания. В настоящее время объем находящихся в ее распоряжении запасов природного газа достигает 30 триллионов кубометров. Предприятие занимается поставками газа для более тысячи крупных и средних промышленных предприятий.