В Китае нашли крупное месторождение газа

Разработкой месторождения займется дочка корпорации - Юго-западная нефтегазовая компания. В настоящее время объем находящихся в ее распоряжении запасов природного газа достигает 30 триллионов кубометров. Предприятие занимается поставками газа для более тысячи крупных и средних промышленных предприятий.