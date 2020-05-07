Выполнены более десяти тысяч заявок пенсионеров на доставку дров на дачу

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Городские службы с конца марта выполнили более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Данная работа организована в рамках исполнения поручения мэра. С начала введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов. На сегодняшний день в общей сложности выполнено более 10 тысяч заявок", - сказал заместитель мэра.
По его словам, сейчас выполняется примерно 350-450 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работа будет продолжена до тех пор, пока от жителей Москвы будут поступать соответствующие заявки.
Бирюков напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.