Выполнены более десяти тысяч заявок пенсионеров на доставку дров на дачу

"Данная работа организована в рамках исполнения поручения мэра. С начала введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов. На сегодняшний день в общей сложности выполнено более 10 тысяч заявок", - сказал заместитель мэра.