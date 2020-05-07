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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-07T16:25
https://ria.ru/20200507/1571110292.html
Выполнены более десяти тысяч заявок пенсионеров на доставку дров на дачу
https://cdn23.img.ria.ru/images/148546/29/1485462979_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b7bab801ea7d39f4e0be15431cec6248.jpg
РИА Новости

Выполнены более десяти тысяч заявок пенсионеров на доставку дров на дачу

16:25 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПоленница с дровами
Поленница с дровами
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Городские службы с конца марта выполнили более 10 тысяч заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Данная работа организована в рамках исполнения поручения мэра. С начала введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов. На сегодняшний день в общей сложности выполнено более 10 тысяч заявок", - сказал заместитель мэра.
По его словам, сейчас выполняется примерно 350-450 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работа будет продолжена до тех пор, пока от жителей Москвы будут поступать соответствующие заявки.
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Бирюков напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбщество
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