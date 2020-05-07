Масочный режим в общественном транспорте в Москве введут с 12 мая

"Скрининговые исследования работников различных отраслей экономики показали, что возможность заразиться коронавирусом в магазинах реально существует. Этими рисками нельзя пренебрегать. Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости", - отметил мэр.

Собянин также поблагодарил москвичей, которые уже несколько недель используют маски и перчатки. "Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а, наоборот, делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни", - заключил мэр.