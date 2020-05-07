Масочный режим в общественном транспорте в Москве введут с 12 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Масочный и перчаточный режим вводится в общественном транспорте и объектах торговли в Москве с 12 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"С 12 мая 2020 года на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", - написал мэр в своем блоге.
По словам Собянина, загруженность общественного транспорта возрастет, когда вновь откроются предприятия и стройки, и соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее.
"Скрининговые исследования работников различных отраслей экономики показали, что возможность заразиться коронавирусом в магазинах реально существует. Этими рисками нельзя пренебрегать. Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости", - отметил мэр.
Собянин также поблагодарил москвичей, которые уже несколько недель используют маски и перчатки. "Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а, наоборот, делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни", - заключил мэр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.