В Ереване 12 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Двенадцать сотрудников ереванской скорой помощи заразились коронавирусом, сообщила в четверг журналистам директор столичного ЗАО "Скорая помощь" Тагуи Степанян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на четверг, выявлены 2884 случаев заражения, излечились 1185 пациентов, 42 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на сводное передвижение граждан.
"На данный момент тестирование подтвердило коронавирус у 12 сотрудников скорой помощи. Течение бессимптомное, никакой клинической картины болезни у них нет", - сказала Степанян. По ее словам, заразившиеся медики просто изолированы в медицинских учреждениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
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