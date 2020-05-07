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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:20
https://ria.ru/20200507/1571110086.html
В Ереване 12 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_a4a1aefd734afed8910ece03596025cd.jpg
РИА Новости

В Ереване 12 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

16:20 07.05.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Двенадцать сотрудников ереванской скорой помощи заразились коронавирусом, сообщила в четверг журналистам директор столичного ЗАО "Скорая помощь" Тагуи Степанян.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на четверг, выявлены 2884 случаев заражения, излечились 1185 пациентов, 42 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на сводное передвижение граждан.
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"На данный момент тестирование подтвердило коронавирус у 12 сотрудников скорой помощи. Течение бессимптомное, никакой клинической картины болезни у них нет", - сказала Степанян. По ее словам, заразившиеся медики просто изолированы в медицинских учреждениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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