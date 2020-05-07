В Ереване 12 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

"На данный момент тестирование подтвердило коронавирус у 12 сотрудников скорой помощи. Течение бессимптомное, никакой клинической картины болезни у них нет", - сказала Степанян. По ее словам, заразившиеся медики просто изолированы в медицинских учреждениях.