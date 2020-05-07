Собянин рассказал о правилах работы предприятий в условиях коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ не должны допускаться на работающие предприятия, сотрудники должны носить маски и перчатки, сообщил мэр столицы Люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ не должны допускаться на работающие предприятия, сотрудники должны носить маски и перчатки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.

"На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача", - написал Собянин.

Он отметил, что в рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости - установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.

"На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц)", - добавил мэр.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам, отметил Собянин. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.