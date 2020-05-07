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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:28
https://ria.ru/20200507/1571109996.html
Собянин рассказал о правилах работы предприятий в условиях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1036x0_80_0_0_cc4c84eb5f2d3ea0bff31ca27b156bbe.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о правилах работы предприятий в условиях коронавируса

16:19 07.05.2020 (обновлено: 16:28 07.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ не должны допускаться на работающие предприятия, сотрудники должны носить маски и перчатки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Ранее Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.
"На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача", - написал Собянин.
Он отметил, что в рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости - установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников.
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"На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц)", - добавил мэр.
На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам, отметил Собянин. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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