Собянин назвал условие для восстановления ограничений в Москве

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть вновь введены, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей. Более того, в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова", - говорится в сообщении.
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