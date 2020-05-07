СЖР попросил Белоруссию разъяснить ситуацию с журналистами Первого канала

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Союз журналистов России направил в Союз журналистов России направил в МИД Белоруссии официальное письмо с просьбой разъяснить основания для лишения аккредитации сотрудников корреспондентского пункта Первого канала , текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

"Сегодня, в связи с пандемией, почти весь мир переживает тяжелые времена. И, несмотря на различные точки зрения и разные подходы к подаче связанной с COVID-19 информации, незыблемыми должны оставаться принципы свободного распространения информации и работы журналистов", - говорится в письме.

"В связи с тем, что одной из приоритетных задач Союза журналистов России является защита профессиональных прав журналистов, участие в создании необходимых условий функционирования средств массовой информации Российской Федерации, обеспечения их профессионально-творческой независимости, просим Вас разъяснить основания лишения аккредитации сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в Белоруссии Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка со ссылками на соответствующие нормы закона, регулирующие данное положение в соответствующей стране", - указано в тексте обращения.

Ранее белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Позже пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подтвердил РИА Новости, что комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов в среду решила лишить аккредитации для работы съемочную группу Первого канала - российского корреспондента Алексея Кручинина и его оператора - белоруса Сергея Панасюка. При этом он не пояснил причины данного решения. В посольстве РФ в Минске РИА Новости сообщили, что российские дипломаты в курсе ситуации. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.