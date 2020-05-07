Работодателей в Москве обязали тестировать сотрудников на коронавирус

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Работодатели в Москве должны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие санитарные. Также в Москве будет введён масочный режим.
"Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции", - написал мэр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.