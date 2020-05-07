Пропуска для передвижения по Москве можно получать два раза в неделю

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что спецпропуска для передвижения по столице можно будет получить два раза в неделю, а в медучреждения и волонтерства - ежедневно.
"Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно", - говорится в сообщении.
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