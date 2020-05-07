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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:08
https://ria.ru/20200507/1571109721.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_0:85:2802:1661_1036x0_80_0_0_896405a6c5d573b14db6c086e55c57f6.jpg
РИА Новости

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

16:15 07.05.2020 (обновлено: 17:08 07.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ситуация в Москве с распространением коронавируса стабилизировалась, в системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введён масочный режим.
"Более важный показатель – число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась. В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности", - написал мэр.
По словам Собянина, количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико, однако по большей части это связано с увеличением объемов тестирования, а не с реальным ростом темпов распространения инфекции.
Мэр также поблагодарил москвичей, которые в большинстве своем выполняют требования самоизоляции и социального дистанцирования. "Сделаны очень важные шаги к победе над коронавирусом. И это – огромная заслуга", - заключил Собянин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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