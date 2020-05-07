Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ситуация в Ситуация в Москве с распространением коронавируса стабилизировалась, в системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в Москве будет введён масочный режим.

"Более важный показатель – число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась. В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности", - написал мэр.

По словам Собянина, количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико, однако по большей части это связано с увеличением объемов тестирования, а не с реальным ростом темпов распространения инфекции.

Мэр также поблагодарил москвичей, которые в большинстве своем выполняют требования самоизоляции и социального дистанцирования. "Сделаны очень важные шаги к победе над коронавирусом. И это – огромная заслуга", - заключил Собянин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.