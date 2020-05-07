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2020-05-08T00:03
https://ria.ru/20200507/1571109616.html
Облака над Москвой разгонят к 9 мая для безопасности воздушного парада
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570947159_82:0:2927:1600_1036x0_80_0_0_1060b9ad957224520c9b3f723bb98b9d.jpg
РИА Новости

Облака над Москвой разгонят к 9 мая для безопасности воздушного парада

16:14 07.05.2020 (обновлено: 00:03 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Облака над Москвой разгонят к 9 мая — это традиционное мероприятие, которое осуществляется в целях безопасности полетов авиации и возможности провести качественную видеотрансляцию воздушной части Парада Победы, но хорошая погода и ясное небо над столицей не являются поводом для прогулок граждан и тем более для массовых гуляний, сообщил РИА Новости в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. Для этого необходимо разгонять облака, если погода будет неблагоприятной, а прогноз именно такой. Но прежде всего чистое небо необходимо для пролета группы авиации — это основное условие обеспечения безопасности авиационных перелетов. То есть 9 мая разгон облаков будет осуществляться, но это не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать режим ограничений на передвижения по Москве", — сказал Данчиков.

Данчиков сообщил, что контракт на разгон облаков в Москве традиционно заключается сразу на несколько мероприятий в течение всего года: 1 мая, День Победы, День России и День города. Сумму контракта 2020 года в 451,83 миллиона рублей могут пересмотреть только в случае, если праздник или мероприятие, требующее безоблачной погоды, отменяется. Авиапарад 9 мая состоится, но все рекреационные и смотровые площадки в столице будут закрыты для посещения граждан. В целях предупреждения и фиксации нарушений здесь будут установлены видеокамеры и усилено патрулирование.
"Нарушители режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности", — подчеркнул начальник Главконтроля.
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