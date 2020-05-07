Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая.

Указ градоначальника опубликовали на его сайте.

"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано", — написал Собянин в своем блоге

Мэр столицы также уточнил, что спецпропуска для передвижения по Москве можно будет получить два раза в неделю, а для поездок в медучреждения и для волонтерства — ежедневно.

Подчеркивается, что на предприятиях, работа которых разрешена, не должны появляться сотрудники с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Все работники должны носить маски и перчатки.

В рабочих помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию, рабочие места при необходимости нужно разделить перегородками.

Сотрудники, которые могут работать из дома, на работу ходить не должны, подчеркнул мэр.

По словам Собянина, ситуация в Москве с распространением коронавируса стабилизировалась, с 12 мая возобновят работу промышленные и строительные предприятия.

При этом в случае ухудшения ситуации отменяемые ограничения могут ввести вновь.

"Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей", — подчеркнул мэр.

В Главконтроле добавили, что все меры в столице продолжают действовать в полном объеме, а послабления будут обсуждаться после указа президента.

По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803.

Москве , по официальной информации, COVID-19 заболели 92 676 человек, выздоровели 9227, скончались 905 пациентов.