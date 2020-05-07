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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T20:57
https://ria.ru/20200507/1571109534.html
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110493_0:262:3030:1966_1036x0_80_0_0_b8b2e8635b0ff20633653f6718b20293.jpg
РИА Новости

Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая

16:14 07.05.2020 (обновлено: 20:57 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая.
Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано", — написал Собянин в своем блоге.
Мэр столицы также уточнил, что спецпропуска для передвижения по Москве можно будет получить два раза в неделю, а для поездок в медучреждения и для волонтерства — ежедневно.
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Подчеркивается, что на предприятиях, работа которых разрешена, не должны появляться сотрудники с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Все работники должны носить маски и перчатки.
В рабочих помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию, рабочие места при необходимости нужно разделить перегородками.
Сотрудники, которые могут работать из дома, на работу ходить не должны, подчеркнул мэр.
По словам Собянина, ситуация в Москве с распространением коронавируса стабилизировалась, с 12 мая возобновят работу промышленные и строительные предприятия.
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При этом в случае ухудшения ситуации отменяемые ограничения могут ввести вновь.
"Тщательно взвесив все за и против, с 12 мая мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей", — подчеркнул мэр.
В Главконтроле добавили, что все меры в столице продолжают действовать в полном объеме, а послабления будут обсуждаться после указа президента.
По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803.
В Москве, по официальной информации, COVID-19 заболели 92 676 человек, выздоровели 9227, скончались 905 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Из 300тыс лишь зараженных в Москве умерло во всей РФ менее 2тыс. Но скольких угробят косвенно, запретами? Зато масочки продать и перчатки- это с радостью, новый вид бизнеса открыла власть для себя.
7 мая, 16:15
Василий Иванов
4518173105
Вот уроды!
7 мая, 16:16
ИКИгорь Кудрявцев
3931653780
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