В Москве учащиеся 9-11 классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Учащиеся 9-11 классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Ранее мэр Москвы сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.
"Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая сего года. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации", - написал мэр.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.