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2020-05-07T16:41
https://ria.ru/20200507/1571109462.html
В Москве учащиеся 9-11 классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_36b2f156985696e2d6eb7bbc4c4d554d.jpg
РИА Новости

В Москве учащиеся 9-11 классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая

16:13 07.05.2020 (обновлено: 16:41 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Учащиеся 9-11 классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Ранее мэр Москвы сообщил, что с 12 мая в Москве будет введен масочный режим.
"Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая сего года. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации", - написал мэр.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
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