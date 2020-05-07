МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

"Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов", - написал мэр в своем блоге.

По словам мэра, начать возвращение к работе с промышленности и строительства в нынешних условиях наименее опасно. При этом работа предприятий должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

"В отличие от работников торговли и сферы услуг, строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями. В относительно замкнутых рабочих пространствах – на стройках и в производственных цехах – гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим", - отметил мэр.

Кроме того, мэр подчеркнул мультипликативный эффект. который даст возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру. На работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России.

"Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей", - уточнил Собянин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.