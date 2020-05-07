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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:59
https://ria.ru/20200507/1571109375.html
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571084889_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_36b2f156985696e2d6eb7bbc4c4d554d.jpg
РИА Новости

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

16:12 07.05.2020 (обновлено: 16:59 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов", - написал мэр в своем блоге.
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По словам мэра, начать возвращение к работе с промышленности и строительства в нынешних условиях наименее опасно. При этом работа предприятий должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.
"В отличие от работников торговли и сферы услуг, строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями. В относительно замкнутых рабочих пространствах – на стройках и в производственных цехах – гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим", - отметил мэр.
Кроме того, мэр подчеркнул мультипликативный эффект. который даст возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру. На работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России.
"Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей", - уточнил Собянин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 3,5 миллиона случаев заболевания, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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