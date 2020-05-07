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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:08
https://ria.ru/20200507/1571109087.html
Курганская больница приостановила работу из-за пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570766774_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_83e01ed0da55f71003db6f6b0e88d083.jpg
РИА Новости

Курганская больница приостановила работу из-за пациента с коронавирусом

16:08 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция
Дезинфекция
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дезинфекция. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая - РИА Новости. Центральная районная больница Юргамышского района в Курганской области временно приостановила работу в связи с выявлением COVID-19 у одного из пациентов, сообщил в четверг региональный оперштаб.
"Центральная районная больница Юргамышского района временно приостановила работу в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции у одного из пациентов, изначально поступившего с другим диагнозом. В медучреждении проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекция", - говорится в сообщении.
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У сотрудников и пациентов больницы взяты тесты на COVID-19. После проведения всех необходимых мероприятий и получения результатов анализов больница возобновит работу.
В настоящее время решен вопрос по маршрутизации больных: люди, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, будут направляться в больницы Мишкинского и Куртамышского районов, а также в Курган, пациенты с хроническими заболеваниями разместятся в ЦРБ Куртамышского района. Плановые приемы организованы на базе лечебной амбулатории поселка Новый мир, сообщил оперштаб.
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В Курганской области на 7 мая зафиксирован 71 случай новой коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 24 человека, на лечении в курганской инфекционной больнице остаются 47 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКурганКурганская область
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