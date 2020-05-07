Курганская больница приостановила работу из-за пациента с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая - РИА Новости. Центральная районная больница Юргамышского района в Центральная районная больница Юргамышского района в Курганской области временно приостановила работу в связи с выявлением COVID-19 у одного из пациентов, сообщил в четверг региональный оперштаб.

"Центральная районная больница Юргамышского района временно приостановила работу в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции у одного из пациентов, изначально поступившего с другим диагнозом. В медучреждении проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекция", - говорится в сообщении.

У сотрудников и пациентов больницы взяты тесты на COVID-19. После проведения всех необходимых мероприятий и получения результатов анализов больница возобновит работу.

В настоящее время решен вопрос по маршрутизации больных: люди, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, будут направляться в больницы Мишкинского и Куртамышского районов, а также в Курган , пациенты с хроническими заболеваниями разместятся в ЦРБ Куртамышского района. Плановые приемы организованы на базе лечебной амбулатории поселка Новый мир, сообщил оперштаб.

В Курганской области на 7 мая зафиксирован 71 случай новой коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 24 человека, на лечении в курганской инфекционной больнице остаются 47 пациентов.