Россияне смогут получить бесплатную консультацию врачей онлайн

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россияне в мае смогут получить бесплатную консультацию врачей онлайн на телемедицинской площадке "Доктор рядом", говорится в сообщении компании.

"Доктор рядом" и ВЭБ.РФ запустили данный проект 30 марта и теперь решили его продлить в связи с возросшим спросом на телемедицинскую помощь в условиях пандемии и социальной изоляции.

"Телемедицинский сервис "Доктор рядом" и государственная корпорация ВЭБ.РФ объявляют о продлении социального проекта, направленного на обеспечение всех жителей России бесплатной дистанционной медицинской помощью", - говорится в сообщении. Число консультирующих на платформе врачей при этом было увеличено до 500 человек. С момента запуска проекта врачи "Доктор рядом" ежедневно проводят около 2 тысяч консультаций.

Россияне смогут получить бесплатные консультации терапевтов и педиатров, а также врачей узких специальностей: кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, дерматолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, ЛОРа, аллерголога и травматолога-ортопеда.

Проконсультироваться с врачом онлайн можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения "Доктор рядом Телемед", сайта veb.dr-telemed.ru или с помощью специально выделенной телефонной линии 8 800 550 69 17.