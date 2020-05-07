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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:08
https://ria.ru/20200507/1571109056.html
Россияне смогут получить бесплатную консультацию врачей онлайн
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570380590_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_d67e1c130b9c9d2b28ed6d3b20259f31.jpg
РИА Новости

Россияне смогут получить бесплатную консультацию врачей онлайн

16:08 07.05.2020
1391
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
Девушка за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россияне в мае смогут получить бесплатную консультацию врачей онлайн на телемедицинской площадке "Доктор рядом", говорится в сообщении компании.
"Доктор рядом" и ВЭБ.РФ запустили данный проект 30 марта и теперь решили его продлить в связи с возросшим спросом на телемедицинскую помощь в условиях пандемии и социальной изоляции.
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"Телемедицинский сервис "Доктор рядом" и государственная корпорация ВЭБ.РФ объявляют о продлении социального проекта, направленного на обеспечение всех жителей России бесплатной дистанционной медицинской помощью", - говорится в сообщении. Число консультирующих на платформе врачей при этом было увеличено до 500 человек. С момента запуска проекта врачи "Доктор рядом" ежедневно проводят около 2 тысяч консультаций.
Россияне смогут получить бесплатные консультации терапевтов и педиатров, а также врачей узких специальностей: кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, дерматолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, ЛОРа, аллерголога и травматолога-ортопеда.
Проконсультироваться с врачом онлайн можно несколькими способами: с помощью мобильного приложения "Доктор рядом Телемед", сайта veb.dr-telemed.ru или с помощью специально выделенной телефонной линии 8 800 550 69 17.
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