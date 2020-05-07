Прокурор попросил оставить фигурантов дела "Нового величия" под арестом

В свою очередь защитники просили освободить обвиняемых из СИЗО, а тем, кто находится под домашним арестом, смягчить меру пресечения на запрет определенных действий.

Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.