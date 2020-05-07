Прокурор попросил оставить фигурантов дела "Нового величия" под арестом

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прокурор в четверг попросил Люблинский суд Москвы продлить меру пресечения участникам организации "Новое величие" - четверым заключение под стражу, еще троим - домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Максим Пашков.
Мера пресечения у фигурантов истекает 18 мая.
"Прокурор просит до 17 августа продлить меру пресечения подсудимым", - сказал Пашков.
В свою очередь защитники просили освободить обвиняемых из СИЗО, а тем, кто находится под домашним арестом, смягчить меру пресечения на запрет определенных действий.
В настоящее время судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.
Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, смог бежать из России.
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.