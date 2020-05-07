В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2204

"В Азербайджане выявлено еще 77 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились, двое скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2204 факта заражения коронавирусной инфекцией, 1551 человек вылечился, 28 человек умерли, 625 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.