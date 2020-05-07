В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2204

БАКУ, 7 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане выросло до 2204, за сутки выявлены 77 инфицированных, скончались еще два пациента с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 77 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились, двое скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2204 факта заражения коронавирусной инфекцией, 1551 человек вылечился, 28 человек умерли, 625 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.