В России испытали БПЛА для предотвращения распространения коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт им. Н.Е. Жуковского" начал испытания беспилотников для предотвращения распространения Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт им. Н.Е. Жуковского" начал испытания беспилотников для предотвращения распространения коронавируса , сообщили РИА Новости в пресс-службе НИЦ.

"Тридцатого апреля 2020 года НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" провел испытания функциональных возможностей беспилотных авиационных систем при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые состоялись на полигонной базе ФКП "ГкНИПАС", - говорится в сообщении.

США и Там пояснили, что ввиду отсутствия вакцины от коронавирусной инфекции вынужденной мерой сдерживания ее распространения остается ограничение социальных контактов. "Опыт борьбы с инфекцией в Китае Европе показал высокую эффективность применения беспилотников для контроля соблюдения режима карантина на соответствующей территории, оповещения населения, доставки биоматериалов и медикаментов, обеззараживания", - сказали в НИЦ.

В ходе испытаний применялись беспилотники "Геоскан-101", "Геоскан-401" и GIMINI, разработанные и изготовленные ГК "Геоскан", предназначенные для выполнения видеомониторинга местности в режиме реального времени, аэрофотосъемки, обработки полученных данных, а также БАС "Аэроб-1" и "Аэроб-2", разработанные и изготовленные ООО "Аэроб", предназначенные для распыления антисептических растворов и оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

"Результаты испытаний показали, что применение данных беспилотных авиационных систем может позволить существенно повысить эффективность решения задач по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции на территории лесопарковых зон; эффективность проведения санитарной обработки сложных крупноразмерных объектов; эффективность доведения информации до граждан в силу своей специфики", - отметили в НИЦ.

По итогам проведенных испытаний НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" сформирует предложения по дальнейшему использованию беспилотников для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.