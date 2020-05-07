В России испытали БПЛА для предотвращения распространения коронавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт им. Н.Е. Жуковского" начал испытания беспилотников для предотвращения распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИЦ.
"Тридцатого апреля 2020 года НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" провел испытания функциональных возможностей беспилотных авиационных систем при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые состоялись на полигонной базе ФКП "ГкНИПАС", - говорится в сообщении.
Там пояснили, что ввиду отсутствия вакцины от коронавирусной инфекции вынужденной мерой сдерживания ее распространения остается ограничение социальных контактов. "Опыт борьбы с инфекцией в Китае, США и Европе показал высокую эффективность применения беспилотников для контроля соблюдения режима карантина на соответствующей территории, оповещения населения, доставки биоматериалов и медикаментов, обеззараживания", - сказали в НИЦ.
В ходе испытаний применялись беспилотники "Геоскан-101", "Геоскан-401" и GIMINI, разработанные и изготовленные ГК "Геоскан", предназначенные для выполнения видеомониторинга местности в режиме реального времени, аэрофотосъемки, обработки полученных данных, а также БАС "Аэроб-1" и "Аэроб-2", разработанные и изготовленные ООО "Аэроб", предназначенные для распыления антисептических растворов и оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.
"Результаты испытаний показали, что применение данных беспилотных авиационных систем может позволить существенно повысить эффективность решения задач по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции на территории лесопарковых зон; эффективность проведения санитарной обработки сложных крупноразмерных объектов; эффективность доведения информации до граждан в силу своей специфики", - отметили в НИЦ.
По итогам проведенных испытаний НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" сформирует предложения по дальнейшему использованию беспилотников для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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