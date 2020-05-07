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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:36
https://ria.ru/20200507/1571108941.html
В России испытали БПЛА для предотвращения распространения коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110767_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_3c37bce84408ee297db9cd0af2ede4fd.jpg
РИА Новости

В России испытали БПЛА для предотвращения распространения коронавируса

16:07 07.05.2020 (обновлено: 16:36 07.05.2020)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Институт им. Н.Е. Жуковского" начал испытания беспилотников для предотвращения распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИЦ.
"Тридцатого апреля 2020 года НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" провел испытания функциональных возможностей беспилотных авиационных систем при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые состоялись на полигонной базе ФКП "ГкНИПАС", - говорится в сообщении.
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Там пояснили, что ввиду отсутствия вакцины от коронавирусной инфекции вынужденной мерой сдерживания ее распространения остается ограничение социальных контактов. "Опыт борьбы с инфекцией в Китае, США и Европе показал высокую эффективность применения беспилотников для контроля соблюдения режима карантина на соответствующей территории, оповещения населения, доставки биоматериалов и медикаментов, обеззараживания", - сказали в НИЦ.
В ходе испытаний применялись беспилотники "Геоскан-101", "Геоскан-401" и GIMINI, разработанные и изготовленные ГК "Геоскан", предназначенные для выполнения видеомониторинга местности в режиме реального времени, аэрофотосъемки, обработки полученных данных, а также БАС "Аэроб-1" и "Аэроб-2", разработанные и изготовленные ООО "Аэроб", предназначенные для распыления антисептических растворов и оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.
"Результаты испытаний показали, что применение данных беспилотных авиационных систем может позволить существенно повысить эффективность решения задач по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции на территории лесопарковых зон; эффективность проведения санитарной обработки сложных крупноразмерных объектов; эффективность доведения информации до граждан в силу своей специфики", - отметили в НИЦ.
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По итогам проведенных испытаний НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" сформирует предложения по дальнейшему использованию беспилотников для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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