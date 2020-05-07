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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:06
https://ria.ru/20200507/1571108819.html
Свердловские власти рассказали о лечении больных легкой формой СOVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571074504_0:223:3072:1951_1036x0_80_0_0_d23141468d33af0ba76605e1b1e0a4c2.jpg
РИА Новости

Свердловские власти рассказали о лечении больных легкой формой СOVID-19

16:06 07.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач в защитном костюме. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Пациенты с легкой формой коронавируса в Свердловской области с 12 мая начнут получать медицинскую помощь на дому, для связи с врачами и отслеживания режима изоляции они обязаны будут использовать спецустройства мониторинга, сообщает в четверг региональный штаб по профилактике СOVID-19.
Ранее заместитель главы области Павел Креков заявлял, что почти 60% заболевших COVID-19 в регионе не имеют симптомов.
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"С 12 мая жители области с COVID-19, которые получили постановления санврачей об обязательной изоляции, обязаны использовать спецустройства электронного мониторинга. Пациенты получат возможность телемедицинских консультаций в режиме видеоконференцсвязи. Также будет вестись мониторинг местонахождения человека по геолокации", - говорится в сообщении.
Помимо этого, отмечается, что масочный режим распространен на все муниципалитеты Свердловской области: с четверга все жители региона, а не только территорий с наиболее сложной эпидситуацией, обязаны носить маски в общественных местах и закрытых помещениях, в том числе в магазинах.
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На 7 мая в области выявлены 1429 случаев заражения коронавирусом, из них 76 – за последние сутки. Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Три пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская область
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