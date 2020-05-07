Свердловские власти рассказали о лечении больных легкой формой СOVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Пациенты с легкой формой коронавируса в Пациенты с легкой формой коронавируса в Свердловской области с 12 мая начнут получать медицинскую помощь на дому, для связи с врачами и отслеживания режима изоляции они обязаны будут использовать спецустройства мониторинга, сообщает в четверг региональный штаб по профилактике СOVID-19.

Ранее заместитель главы области Павел Креков заявлял, что почти 60% заболевших COVID-19 в регионе не имеют симптомов.

"С 12 мая жители области с COVID-19, которые получили постановления санврачей об обязательной изоляции, обязаны использовать спецустройства электронного мониторинга. Пациенты получат возможность телемедицинских консультаций в режиме видеоконференцсвязи. Также будет вестись мониторинг местонахождения человека по геолокации", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что масочный режим распространен на все муниципалитеты Свердловской области: с четверга все жители региона, а не только территорий с наиболее сложной эпидситуацией, обязаны носить маски в общественных местах и закрытых помещениях, в том числе в магазинах.

На 7 мая в области выявлены 1429 случаев заражения коронавирусом, из них 76 – за последние сутки. Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 – средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Три пациента скончались.