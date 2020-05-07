В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 90

БЕЛГРАД, 7 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Боснии и Герцеговине (БиГ) достигло 90 человек, с начала пандемии выявлено свыше 2 тысяч заболевших, сообщило министерство по гражданским делам БиГ.

За прошедшие сутки от COVID-19 в стране скончались шесть человек, выявлен 41 новый больной.

"К четвергу с начала пандемии выявлено 2027 зараженных COVID-19, умерло 90 человек, выздоровело 954 человека", - сообщило министерство.

Из числа 1043 заболевших и 53 умерших приходятся на энтитет (часть страны) Республику Сербскую БиГ, где ежедневно продолжает действовать комендантский час с 22.00 до 5.00 и обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Наименьшая часть БиГ – особый округ Брчко - отчиталась о 19 зараженных и троих скончавшихся.

В третьей части страны – хорватско-мусульманской Федерации БиГ с 965 заболевшими и 34 умершими борьба с коронавирусом омрачена двумя резонансными инцидентами.

В первом случае глава Дома народов парламентской ассамблеи БиГ Драган Чович сначала пригласил для оказания помощи военно-медицинских специалистов МО РФ, успешно проводивших дезинфекцию в Сербии и Республике Сербской БиГ, а затем власти БиГ отказали им во въезде.

Вторым затруднением в борьбе с COVID-19 стал коррупционный скандал в связи с закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц. С одобрения Управления гражданской защиты ФБиГ в КНР были приобретены 100 аппаратов ИВЛ легких на сумму 10,5 миллиона конвертируемых марок (около 5 миллионов евро). Покупателем на бюджетные средства с боснийской стороны выступило частное сельхозпредприятие "Серебряная малина", принадлежащее местному телеведущему. Из-за нарушений при закупке возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия МВД в штабе гражданской защиты в Сараево в среду даже помешали получить гуманитарную помощь ФБиГ от Австрии