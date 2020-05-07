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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T16:01
https://ria.ru/20200507/1571108526.html
В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 90
https://cdn25.img.ria.ru/images/153067/04/1530670414_0:138:3149:1909_1036x0_80_0_0_1e20f982bbcb2bbd6ea21e6baf63814b.jpg
РИА Новости

В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 90

16:01 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Сараево
 Сараево
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Сараево. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Боснии и Герцеговине (БиГ) достигло 90 человек, с начала пандемии выявлено свыше 2 тысяч заболевших, сообщило министерство по гражданским делам БиГ.
За прошедшие сутки от COVID-19 в стране скончались шесть человек, выявлен 41 новый больной.
Милорад Додик
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"К четвергу с начала пандемии выявлено 2027 зараженных COVID-19, умерло 90 человек, выздоровело 954 человека", - сообщило министерство.
Из числа 1043 заболевших и 53 умерших приходятся на энтитет (часть страны) Республику Сербскую БиГ, где ежедневно продолжает действовать комендантский час с 22.00 до 5.00 и обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Наименьшая часть БиГ – особый округ Брчко - отчиталась о 19 зараженных и троих скончавшихся.
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В третьей части страны – хорватско-мусульманской Федерации БиГ с 965 заболевшими и 34 умершими борьба с коронавирусом омрачена двумя резонансными инцидентами.
В первом случае глава Дома народов парламентской ассамблеи БиГ Драган Чович сначала пригласил для оказания помощи военно-медицинских специалистов МО РФ, успешно проводивших дезинфекцию в Сербии и Республике Сербской БиГ, а затем власти БиГ отказали им во въезде.
Вторым затруднением в борьбе с COVID-19 стал коррупционный скандал в связи с закупкой аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц. С одобрения Управления гражданской защиты ФБиГ в КНР были приобретены 100 аппаратов ИВЛ легких на сумму 10,5 миллиона конвертируемых марок (около 5 миллионов евро). Покупателем на бюджетные средства с боснийской стороны выступило частное сельхозпредприятие "Серебряная малина", принадлежащее местному телеведущему. Из-за нарушений при закупке возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия МВД в штабе гражданской защиты в Сараево в среду даже помешали получить гуманитарную помощь ФБиГ от Австрии.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Драган ЧовичБосния и ГерцеговинаАвстрияСараевоВ мире
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