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2020-05-07T17:14
https://ria.ru/20200507/1571108468.html
В Подмосковье более двух тысяч камер следят за соблюдением самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569349953_0:12:2205:1252_1036x0_80_0_0_ca36c1d67b4f70c90939c7c4aa174159.jpg
РИА Новости

В Подмосковье более двух тысяч камер следят за соблюдением самоизоляции

16:01 07.05.2020 (обновлено: 17:14 07.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодмосковье
Подмосковье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Около 2 тысяч видеокамер, установленных в общественных местах, следят за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.
"Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы "Безопасный регион". Для этого отобраны порядка 2 тысяч видеокамер, которые расположены в общественных местах", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
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По данным ведомства, ежедневно с помощью видеонаблюдения на территории региона выявляется более 100 нарушений режима самоизоляции. Наибольшее внимание уделяется детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным, лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам.
"Жители Подмосковья должны с полной ответственностью и серьезностью отнестись к вынужденным требованиям соблюдения режима самоизоляции. Речь сейчас идет о здоровье и безопасности каждого из нас", - подчеркнул Каратаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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