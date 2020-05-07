В Подмосковье более двух тысяч камер следят за соблюдением самоизоляции

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Около 2 тысяч видеокамер, установленных в общественных местах, следят за соблюдением режима самоизоляции в Около 2 тысяч видеокамер, установленных в общественных местах, следят за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье , сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

"Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех муниципалитетах организован мониторинг с использованием видеокамер системы "Безопасный регион". Для этого отобраны порядка 2 тысяч видеокамер, которые расположены в общественных местах", - сказал заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

По данным ведомства, ежедневно с помощью видеонаблюдения на территории региона выявляется более 100 нарушений режима самоизоляции. Наибольшее внимание уделяется детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным, лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам.

"Жители Подмосковья должны с полной ответственностью и серьезностью отнестись к вынужденным требованиям соблюдения режима самоизоляции. Речь сейчас идет о здоровье и безопасности каждого из нас", - подчеркнул Каратаев.